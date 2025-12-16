激盪二十載，出發向未來----雅閣酒店集團二十年慶

北京2025年12月17日 /美通社/ -- 二十年，於歷史長河為一瞬，於奮進者足下，則是一由小至強的波瀾史詩。今日，雅閣酒店集團迎來創立二十週年，立於「 激盪二十載」 的輝煌基石，心懷「 出發向未來」 的萬丈豪情，站在文旅高質量發展的潮頭，以煥新的品牌矩陣與堅定的出海步伐，回應時代的命題。

回首望：風雨兼程，鑄就「 大美東方」 之基

「 千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。」

自2005年根植華夏，雅閣的二十年，是一部與中國經濟騰飛和文旅產業崛起同行的創業史。從單一品牌到涵蓋雅閣國際大酒店（奢華旗艦）、雅閣璞邸酒店（奢華精品）、雅閣度假酒店（目的地度假）到雅閣歡聚酒店&澳斯特酒店（潮流社交） 等13大高中檔品牌矩陣構建。

今年，品牌煥新的雅閣國際大酒店，承載著 「 一城一琢，雅韻與共|A Place Meets Your Soul.」 的品牌哲學。在浙江溫嶺，雅閣國際大酒店坐落於山海之間，塑造東海之濱的雅奢秘境。

向未來：共赴山海，譜寫「 文旅強國」 新篇章

「 長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。」

2025年6月25日，中國旅遊集團酒店控股有限公司正式宣佈戰略投資雅閣酒店集團，迎來里程碑式的發展。從此，雅閣擁有了 「 央企平台+國際標準」 的獨特基因，將自身發展深度融入「 擴大內需、文旅融合、高質量發展」 的主航道。雅閣酒店集團戰略全面煥新：品牌艦隊清晰列陣，數字化「 雅閣大腦」 中樞初成，集約化集采體系提質增效，「 雅閣學院」 人才江河奔湧。

「 出發向未來」 的視野，早已超越國界，深度融入共建「 一帶一路」 ，實現成熟品牌體系與運營智慧在多元市場的價值輸出與文明對話。從內羅畢到斐濟，雅閣將「 國際標準」 與「 在地精神」 相結合的成功實踐，彰顯了中國服貿出海從單一管理到綜合服務文化輸出的深刻轉變。

站在奔赴未來二十年的新起點，雅閣酒店集團以雅閣國際大酒店、雅閣璞邸酒店等高端奢華品牌，深耕存量資產價值，打造一批承載文化自信的 「 城市會客廳」 與 「 度假目的地」 ；在海外，則依托「 一帶一路」 機遇，穩健推進品牌出海，讓蘊含東方待客之道的「 中國服務」 成為連接世界的溫暖紐帶。

激盪二十載，是厚積薄發的底蘊；出發向未來，是直面挑戰的雄心。雅閣酒店集團將繼續秉持「 仰望星空，腳踏實地」 的精神，以煥新的品牌姿態與全球化的佈局，與所有合作夥伴共赴下一段波瀾壯闊的旅程，邂逅大美東方。

謹啟於雅閣酒店集團創立二十週年之際

