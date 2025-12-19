《白銀之城》公佈首次封閉測試：「同一律測試」報名啟動

在《白銀之城》中，玩家將以「偵探」的身份踏入名爲「白銀城」的都市，調查層出不窮的離奇案件，追尋被掩蓋的真相，並與性格迥異的夥伴一起對抗潛藏於城市暗處的未知勢力。隨着企業壟斷集團、地下組織、王室關聯勢力及神祕教團圍繞關鍵資源「液態白銀」展開激烈爭奪，整座城市逐漸籠罩在暗流涌動的緊張氛圍之中。

依託虛幻引擎 5 的強大技術表現，《白銀之城》以高精度畫面呈現出風格鮮明的二次元角色設計、高度沉浸的戰鬥系統，以及一座充滿維多利亞時代氣息的宏大都市。玩家可在戰鬥中實時切換角色，釋放各具特色的技能並銜接連段組合；在探索過程中，則可深入犯罪現場蒐集線索、潛行追蹤目標、迎戰強敵，並逐步揭開「白銀城」背後的故事。

有意參與《白銀之城》「同一律測試」的玩家，可前往官方網站完成報名，率先踏入這座鮮活的幻想都市，親身體驗豐富多樣的城市事件。

SOURCE Elementa