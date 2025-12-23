香港致雨慈善基金會捐贈香港教育大學推動「天人合一可持續教育」項目

研究將開創性融合基金會關注的 「綠色金融教育」 與傳統生態哲學，構建「天人合一」環境教育模型，為全球可持續發展教育提供兼具文化深度與實證基礎的新範式，進一步實踐基金會「通過保護生態環境造福人類」的願景。

李子建校長對致雨的支持表示哀心感謝。他指出：「可持續教育不僅是知識的傳遞，更是價值觀與行為的塑造。我們希望通過教育，培養未來世代以更負責任的方式生活，共同建設更具韌性的社會。」

李校長讚揚致雨從事的是「一項有理念、有行動、有溫度的事業」，並期待在基金會的支持下，教大能進一步深化環保理念與教育實踐的結合，共同開創更綠色、更包容的未來。

馬駿博士表示，很高興能與教大建立合作夥伴關係，相信憑藉教大在教育領域的專業優勢與豐富經驗，可以為社會的可持續發展注入源源不斷的動力。

致雨一直致力於環境教育及綠色金融推廣，除了舉辦「兒童環境徵文及繪畫比賽」，也製作了《小雨的綠境拯救記》等環境教育動畫。這次支持教大進行「天人合一可持續教育」研究，延續了基金會對教育的重視。該項目將參考過往製作環保動畫的經驗，嘗試結合AI技術設計教材及課程，希望以生動的方式培養學生的生態意識，並進一步提升绿色金融教育的水平與傳播能力。此外，本研究將進一步探討中華生態理念在不同地緣文化背景下的實踐應用，配合致雨促進跨地域交流的願景，讓綠色理念傳播得更遠。

關於香港致雨慈善基金會

香港致雨慈善基金會是香港綠色金融協會主席兼會長馬駿博士等一批志同道合、熱心公益的人士在香港發起成立的公益基金會，致力於支援與推動在綠色發展、環境保護、應對氣候變化、生物多樣性保護等議題方面的研究、理念推廣、公益教育和國際合作等慈善事業。

自2022年首屆「曉日春暉」兒童環境徵文及繪畫比賽獲社會熱烈迴響以來，致雨慈善基金會與愛心獎 - 許曉暉紀念基金先後成功舉辦了三屆比賽，獲得社會廣泛認同，共收到2700多份來自香港學生的佳作。

自2023年起，致雨慈善基金會作為有全球超過70家成員機構的可持續投資能力建設聯盟(CASI)的香港秘書處，參與組織了在拉美、中國香港、湖州、中東、中亞/西亞、非洲等地的一系列綠色金融能力建設活動，接受培訓和受益者已經超過5000人。

致雨基金會持續投入更多資源，透過生動有趣的方式，希望讓大眾都能輕鬆理解環保知識，激發對環境議題的關注，在青少年中培養一批持有「天人合一」理念的環保小衛士。致雨慈善基金會也發起了AI環境教育動畫開發專案，旨在使廣大兒童及青少年可以認識環境、理解並學習如何保護環境，教育和激勵下一代成為應對氣候變化和環境保護的積極參與者和未來領導者。

致雨慈善基金會是獲得香港政府《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構。

致雨慈善基金會網站：https://www.sprinkles.org.hk/tc

