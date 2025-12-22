到連雲港「讀山閱海」

新聞提供者連雲港市委宣傳部
連雲港2025年12月22日 /美通社/ -- 「因山而靈、因海而興」，連雲港的城市底色離不開山與海。從《西游記》中的奇幻仙境到新亞歐大陸橋的東方起點，連雲港一直以獨特的方式向世界展示著中華文明的深邃與活力。
看山的故事、觀海的篇章，2025年8月以來，連雲港市委宣傳部策劃開展了系列「讀城」行動，圍繞「建築、地名、老字號」，深入挖掘城市文化內涵，讓大眾在「讀城」之旅中發現連雲港的獨特魅力，展現城市的山海風情與人文底蘊。
「看山的故事」，作為《西游記》的文化原型地，花果山承載著中國人對探索、勇氣和智慧的精神追求。近年來，連雲港依托這一文化IP，打造沉浸式文化體驗區，讓游客在水簾洞、七十二洞中親身感受經典文學的永恆魅力。與此同時，孔望山上的東漢摩崖石刻靜靜訴說著另一段歷史，彰顯了連雲港作為文化交匯點的悠久傳統。
「觀海的篇章」，蜿蜒的藍色海灣與生態濕地相映成趣，成為候鳥遷徙的重要中轉站，展現出共生的生態哲學。從古絲路到新亞歐大陸橋，連雲港自古就是連接陸海的重要樞紐，層層疊疊的歷史積澱印證了這座港口城市的不凡身世。如今的連雲港港，集裝箱班輪航線通達全球160多個國家和地區的近千個港口，既延續著古代絲綢之路的開放精神，又書寫著「一帶一路」倡議下的新篇章。
