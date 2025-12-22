到連雲港「讀山閱海」

連雲港2025年12月22日 /美通社/ -- 「因山而靈、因海而興」，連雲港的城市底色離不開山與海。從《西游記》中的奇幻仙境到新亞歐大陸橋的東方起點，連雲港一直以獨特的方式向世界展示著中華文明的深邃與活力。

看山的故事、觀海的篇章，2025年8月以來，連雲港市委宣傳部策劃開展了系列「讀城」行動，圍繞「建築、地名、老字號」，深入挖掘城市文化內涵，讓大眾在「讀城」之旅中發現連雲港的獨特魅力，展現城市的山海風情與人文底蘊。