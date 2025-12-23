再鼎醫藥宣布同類首創藥物呫諾美林曲司氯銨膠囊（凱捷樂®）在中國獲批用於治療精神分裂症

呫諾美林曲司氯銨膠囊是數十年來精神分裂症治療領域的首個重大進展，其創新機制有別於現有療法

呫諾美林曲司氯銨膠囊已被納入中國精神分裂症防治指南，凸顯了中國對新型治療方案的迫切需求。

上海和馬薩諸塞州劍橋2025年12月23日 /美通社/ -- 再鼎醫藥有限公司（納斯達克股票代碼：ZLAB；香港聯交所股份代號：9688）今日宣布，中國國家藥品監督管理局（NMPA）已批准呫諾美林曲司氯銨膠囊（凱捷樂®）[1]的新藥上市申請，用於治療成人精神分裂症。呫諾美林曲司氯銨膠囊是70余年來[2]首個獲批的具有全新作用機制的精神分裂症療法，為精神分裂症治療帶來了根本性突破。不同於傳統靶向多巴胺的抗精神病藥物的機制，呫諾美林曲司氯銨膠囊通過選擇性作用於大腦中的毒蕈鹼型乙酰膽鹼能M1和M4受體影響核心疾病通路。

精神分裂症是一種慢性且常導致殘疾的精神疾病，會影響患者的思考、感受和行為方式。精神分裂症的核心症狀包括陽性症狀（如幻覺和妄想）、陰性症狀（如動機和愉悅感缺失以及社交退縮）和認知症狀（如記憶、注意力和決策方面的缺陷）。在中國盡管已有抗精神病療法，許多患者仍面臨症狀改善不足及難以耐受的副作用問題。

再鼎醫藥總裁、全球研發負責人Rafael G. Amado博士表示：「我們很高興呫諾美林曲司氯銨膠囊獲得NMPA的批准，這標志著中國精神分裂症治療迎來突破性進展，中國約有800萬成人精神分裂症患者[3]，許多人持續受到症狀或現有療法副作用的困擾。憑借廣泛的症狀改善作用和獨特的安全性，呫諾美林曲司氯銨膠囊有望重新定義精神分裂症的治療模式，我們期待盡快將這一變革性療法帶給患者。」

首都醫科大學附屬北京安定醫院院長、呫諾美林曲司氯銨膠囊中國Ⅲ期臨床研究的主要研究者王剛教授表示。「呫諾美林曲司氯銨膠囊是數十年來首款獲批用於治療精神分裂症的全新作用機制藥物，在改善陽性症狀、陰性症狀和認知症狀方面均展現出有效性，同時避免了其他抗精神病藥物常見的諸多不良反應，例如體重增加、高泌乳素血症以及錐體外系症狀等運動障礙，為患者提供了具有重要意義的新選擇。」

NMPA此次批准呫諾美林曲司氯銨膠囊是基於在中國開展的Ⅰ期藥代動力學研究、中國的Ⅲ期臨床研究（ZL-2701-001）以及三項全球EMERGENT臨床研究的數據支持。

今年9月，中華醫學會發布的《中國精神分裂症防治指南（2025年版）》已將呫諾美林曲司氯銨膠囊作為創新療法納入，這是該款藥物首次被收錄於國家級指南。

關於呫諾美林曲司氯銨膠囊（凱捷樂®）

呫諾美林曲司氯銨膠囊（凱捷樂®）一種口服M1/M4型毒蕈鹼乙酰膽鹼受體激動劑和毒蕈鹼受體拮抗劑的組合。其正在開發用於治療精神疾病。與目前主要靶向多巴胺或5-羥色胺受體的抗精神病藥物相比，呫諾美林可激活中樞神經系統中與這些疾病相關腦區的毒蕈鹼受體。曲司氯銨不易穿過血腦屏障，其作用於外周，可減輕外周膽鹼能激活所帶來的不良反應。

再鼎醫藥從Karuna Therapeutics（被百時美施貴寶公司收購）獲得了在大中華區（包括中國內地、中國香港、中國澳門和中國台灣地區）開發、生產和商業化呫諾美林曲司氯銨膠囊的獨家授權。

關於精神分裂症

精神分裂症是一種慢性且經常使人致殘的精神疾病，它會影響人們的思考、感受和行為方式。它包括陽性症狀（如幻覺和妄想）、陰性症狀（如動機和愉悅感缺失以及社交退縮）和認知症狀（如記憶、注意力和決策方面的缺陷）三大核心症狀，這些都會嚴重影響功能。與一般人群相比，精神分裂症患者的預期壽命縮短了10-20年。精神分裂症在全球影響近2400萬人，最常用的治療為抗精神病藥物。不幸的是，許多精神分裂症患者在接受現有抗精神病藥物治療期間，仍然會面臨陰性症狀和認知症狀療效有限，或出現體重增加、高泌乳素血症以及被稱為錐體外系綜合征的運動障礙等副作用問題。由於這些問題，大約75%的患者在18個月內停止服藥。治療中止後，可能會導致包括復發、住院和更長的緩解時間等健康影響。

中國有約800萬精神分裂症患者，但目前使用抗精神病藥物的治療方案僅能有效改善部分患者的症狀。與全球患者一樣，大中華區也迫切需要更全面、更有效、更安全的治療方案來治療精神分裂症患者。

關於再鼎醫藥

再鼎醫藥（納斯達克股票代碼：ZLAB； 香港聯交所股份代號：9688）是一家以研發為基礎、處於商業化階段的創新型生物制藥公司，總部位於中國和美國。我們致力於通過創新產品的發現、開發和商業化解決腫瘤、免疫、神經科學和感染性疾病領域未被滿足的巨大醫療需求。我們的目標是利用我們的能力和資源為人類健康帶來積極影響。

再鼎醫藥前瞻性聲明

本新聞稿包含關於再鼎醫藥未來預期、計劃和展望的前瞻性陳述，包括但不限於包括但不限於有關呫諾美林曲司氯銨膠囊的開發和商業化前景及計劃；呫諾美林曲司氯銨膠囊的潛在獲益以及治療精神分裂症和其他精神及神經系統疾病的潛在療法相關的陳述。該等前瞻性陳述可能包括 「旨在」、「預計」、「認為」、「有可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「目標」、「打算」、「可能」、「計劃」、「可能的」、「潛在」、「將」、「將會」等詞匯和其他類似表述。該等陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中定義的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明並非對過往事實的陳述，亦非對未來表現的擔保或保證。前瞻性聲明基於我們截至本新聞稿發布之日的預期和假設，並且受到固有不確定性、風險以及可能與前瞻性聲明所預期的情況存在重大差異的情勢變更的影響。實際結果可能受各種重要因素的影響而與前瞻性聲明所示存在重大差異，該等因素包括但不限於：(1)我們成功商業化自身已獲批上市產品並從中產生收入的能力；(2)我們為自身的運營和業務計劃提供資金並為該等活動獲取資金的能力；(3)我們候選產品的臨床開發和臨床前開發的結果；(4)相關監管機構對我們的候選產品作出審批決定的內容和時間；(5)與在中國營商有關的風險；和 (6) 我們向美國證券交易委員會（SEC）備案的最新年報和季報以及其他報告中指出的其他因素。我們預計後續事件和發展將導致我們的預期和假設改變，但除法律要求之外，不論是出於新信息、未來事件或其他原因，我們均無義務更新或修訂任何前瞻性陳述。該等前瞻性陳述不應被視為我們在本新聞稿發布之日後任何日期的意見而加以信賴。

