「歡喜就好」----週末戲相逢金門脫口秀活動首次走進金門
28 12月, 2025, 20:36 CST
福州2025年12月28日 /美通社/ -- 12月27日，應金門縣閩南文化協會邀請，由福建省文化和旅遊促進會組織的「歡喜就好」——週末戲相逢金門脫口秀活動在金門縣文化局藝文中心精彩上演。來自福建的文化藝術團隊攜創意與誠意而來，為當地觀眾帶來一場融合經典與創意、滿載溫情與趣味的文藝展演。
演出以《TiTok閩南》的創意肢體劇拉開帷幕，演員透過無聲表演展現生動的金門風情。緊接著，《「偶」遇閩南》呈現閩南文化豐富的藝術元素和獨特魅力。《閩南文化頂呱呱》以鏗鏘之聲，將閩南人「務實肯干、愛拼敢贏」的精神氣質凝聚成朗朗上口的詞句。《百年家書》則以幽默的對話，重溫閩南人「下南洋」的歷史足跡。
多個節目從生活視角切入，引發強烈共鳴，為金門觀眾帶來濃濃鄉音和歡聲笑語。《攜福斗陣來閩南》的魔術脫口秀，不僅變出鳳梨酥、椰子餅等多種閩南小吃，更是用閩南語與觀眾趣味互動，引來陣陣笑聲。《我是閩南女婿》則從個人視角講述融入閩南家庭的生活趣事；《新閩南人》分享了外鄉人在閩南扎根奮鬥的故事；《骨肉鄉音》更是直抒胸臆，訴說從疏離到深愛閩南口音的心路歷程。脫口秀小品《真假孫悟空》透過閩南文化問答與觀眾熱烈互動，將氣氛推向高潮。演出最後，全體演員與觀眾齊聲合唱閩南語歌曲《歡喜就好》，溫馨感人的氛圍為活動畫上圓滿句點。
主持人魏鶴表示，希望通過脫口秀展現當代閩南生活，帶大家「玩轉閩南」。演員陳忠開心地說：「很高興來金門，這裡的小吃和風情總是讓人懷念。」許多觀眾也紛紛表示，演出豐富精彩、親切動人，期待以後能有更多這樣充滿鄉土鄉音、喜聞樂見的文藝演出走進金門。
