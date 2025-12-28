「歡喜就好」----週末戲相逢金門脫口秀活動首次走進金門

福州2025年12月28日 /美通社/ -- 12月27日，應金門縣閩南文化協會邀請，由福建省文化和旅遊促進會組織的「歡喜就好」——週末戲相逢金門脫口秀活動在金門縣文化局藝文中心精彩上演。來自福建的文化藝術團隊攜創意與誠意而來，為當地觀眾帶來一場融合經典與創意、滿載溫情與趣味的文藝展演。

演出以《TiTok閩南》的創意肢體劇拉開帷幕，演員透過無聲表演展現生動的金門風情。緊接著，《「偶」遇閩南》呈現閩南文化豐富的藝術元素和獨特魅力。《閩南文化頂呱呱》以鏗鏘之聲，將閩南人「務實肯干、愛拼敢贏」的精神氣質凝聚成朗朗上口的詞句。《百年家書》則以幽默的對話，重溫閩南人「下南洋」的歷史足跡。