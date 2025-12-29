美聯股份衝刺港股上市：行業前三的工業預製鋼結構解決方案提供商，海外增長曲線逐步顯現

香港2025年12月29日 /美通社/ -- 隨著製造業投資逐步回暖，工業項目建設節奏持續推進，工業建築正加速向標準化、預製化方向演進。在這一背景下，工業預製鋼結構建築在製造業廠房及大型工業項目中的應用不斷擴大。上市進入最後階段之際，美聯鋼結構建築系統（上海）股份有限公司（以下簡稱「美聯股份」）即將於12月30號登陸港交所，其所處的工業預製鋼結構細分賽道，正進入資本市場視野。

工業預製鋼結構建築屬於典型的工業建設細分領域，其需求主要來自製造業廠房及工業項目，對建設效率與交付能力具有較高要求。相比住宅及商業建築，工業建築更強調建設效率、結構穩定性以及與生產系統的適配能力。汽車、醫藥、食品飲料、機械電子及物流等製造業領域持續擴產，使工業預製鋼結構建築在工業項目中的應用具備較強的產業屬性。

圍繞這一需求，美聯股份形成了相對清晰的業務定位。招股書顯示，公司並非單一鋼結構加工商，而是聚焦工業領域的一體化預製鋼結構建築解決方案提供商，圍繞工業廠房及製造業項目，提供涵蓋設計優化、採購、製造及現場安裝在內的全流程分包服務。根據弗若斯特沙利文報告，按 2024 年收入計，美聯股份在中國工業預製鋼結構建築市場中排名第三，在行業整體較為分散的背景下，美聯股份已經形成了較為明確的行業位置。

從經營數據看，公司已建立起穩定的業務基本盤。招股書披露，2022 年至 2024 年，美聯股份收入分別約為 19.03 億元、14.53 億元及 15.23 億元人民幣，整體維持在十多億元規模。其中，預製鋼結構建築分包服務為核心收入來源，2024 年該業務收入約為 12.41 億元人民幣，佔總收入的 81.5%，反映出公司對工業預製鋼結構主業的高度集中。

盈利結構方面，公司呈現出典型的工業項目型特徵。2022 年至 2024 年，公司整體毛利率分別為 12.7%、14.8% 及 12.5%，核心分包業務毛利率長期維持在 13%–15% 區間。進入 2025 年，隨著部分大型工業項目集中推進，公司上半年實現收入約 14.24 億元人民幣，顯示出項目執行節奏對階段性業績釋放的影響。

從行業中長期維度看，中國工業建築領域的預製鋼結構滲透率仍處於相對較低水平，製造業投資升級、工期壓縮需求及綠色建造政策持續推進，為行業提供了現實的需求基礎。同時，東南亞等新興製造基地加快承接全球產能轉移，也為具備跨區域交付能力的企業帶來新的項目來源。

在此背景下，美聯股份的海外業務佈局逐步顯現。招股書披露，公司工業環保裝備業務的收入主要來自海外市場，該板塊收入由 2022 年的約 3,182 萬元人民幣增長至 2024 年的約 1 億元人民幣，毛利率同期提升至 18.9%。相關業務已覆蓋多個海外市場，並取得中、美、歐及加拿大等地認證，為跨區域項目執行提供了條件支撐。

完成在港交所的掛牌上市後，美聯股份有望借助資本市場平台，進一步鞏固其在工業預製鋼結構細分領域的行業位置。依託已形成的工業客戶基礎、穩定的項目交付能力及逐步拓展的海外業務佈局，公司在承接工業項目、優化業務結構及提升規模化運營能力方面，具備持續推進的現實基礎。

