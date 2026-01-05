香港痛楚管理（危疾）關懷基金「重拾希望」：危疾痛楚全額資助計劃發佈會圓滿舉行

港大教授許漪雯：疼痛管理是「基本人權」

香港大學臨床醫學學院癌症醫學中心臨床教授許漪雯教授Rina分享指，1994至2023年期，香港癌症病發數字一直上升，當中以肺癌、乳癌、大腸癌位列首三位，並為病患帶來極大疼痛。

麻醉科陳志榮醫生：鞘內藥物灌注系統能降低藥物副作用

香港大學教學醫院麻醉科痛症組陳志榮醫生Timmy到場講解鞘內藥物灌注系統（俗稱全植入式鎮痛泵）：藥物灌注泵植入體內後，將嗎啡精準輸入靶向位置，就能達到高效鎮痛的效果。

陳志榮醫生又提到，鞘內藥物灌注系統只需要微小劑量的嗎啡，能降低藥物副作用影響，並達致更持久的鎮痛效果。

港大黃守正教授引研究 鞘內藥物灌注系統平均減4.34分痛楚（0至10分內）

香港大學李嘉誠醫學院黃守正教授引用學術研究，指「痛楚0至10分的規模中，病患接受鞘內藥物灌注系統後，能在4至5星期內減少4.34分。」

黃守正教授又指，當癌症病患受極大的疼痛折磨、藥物副作用已無法忍受、傳統治療失效時，可考慮鞘內藥物灌注系統。

病患親身分享 全植入式鎮痛泵止痛見效

皮瘤癌病患馮先生分享指，他自己曾經痛到「吃不到、睡不到、用枕頭掩住痛處」，因為止痛藥無效，非常折磨。

可幸的是，陳志榮醫生為馮先生進行全植入式鎮痛泵手術後，他不再感到疼痛：「初時每月入藥，到現在每三至四個月才入一次藥。」可見成效非常顯著。

多位榮譽顧問共同主持啟動禮

發佈會有幸邀請一眾嘉賓及基金會榮譽顧問主持計劃的啟動禮，包括基金慈善項目總監朱漢文先生、啟賢教育協會董事蘇樹基先生、榮譽顧問鍾惠玲博士、榮譽顧問陸志聰醫生 JP、榮譽學術顧問劉戩揚醫生、榮譽顧問陳達文博士 SBS、劉潤皇教授、榮譽學術顧問鍾嘉健醫生、基金首席總監劉智衡先生、榮譽學術顧問郭俊廷先生、香港大學李嘉誠醫學院黃守正教授、許漪雯教授、基金創辦人兼主席陳寧諄博士、香港大學教學醫院陳志榮醫生、香港社會企業策劃有限公司創辦人嚴俊文先生、啟賢教育協會主席李配玲女士、榮譽顧問何浩培教授。

如要下載高清圖片，請按 此處 。

關於「重拾希望」：危疾痛楚全額資助計劃

資助計劃將向香港大學李嘉誠醫學院捐贈全植入式鎮痛泵及脊髓神經刺激器，為患者提供全額資助，及於教學醫院進行手術。患者能在數天內減輕劇痛，降低對鴉片類藥物的依賴，重拾尊嚴與生活質素，與家人享天倫之樂。

香港痛楚管理（危疾）關懷基金透過全額資助癌症、脊髓神經痛及坐骨神經痛的病患者，希望達至「病者有願，痛者有援」的願景。計劃有幸獲得香港社會企業策劃有限公司 (HKSEIC) 及啟賢教育協會 (IEA) 成為合作伙伴，並得到社會各界支持。

陳寧諄博士相信：「我們應該打破經濟困難的枷鎖，讓痛苦得以停止。」

SOURCE 香港痛楚管理（危疾）關懷基金