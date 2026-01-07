安信資訊安全連續四年躋身全球十大託管安全服務供應商，穩居亞太地區第一

香港2026年1月7日 /美通社/ -- 亞太區内端對端網絡安全服務最大供應商安信資訊安全再度入選MSSP Alert 2025年託管安全服務供應商250強，更於全球排名第7位，連續第四年穩居全球前十。是次排名中，安信資訊安全名列亞太區内託管安全服務供應商第一，展現其領先地位。

MSSP Alert 250強為一項年度獨立行業評選，基於服務範圍、技術能力、營利表現及創新等準則，排列全球領先的託管安全服務供應商。安信資訊安全已連續於2022、2023、2024及2025年躋身全球前十，在全球網絡威脅持續升級的背景下，反映其穩健的增長能力和卓越的營運實力。

安信資訊安全行政總裁黃有誼表示：「安信資訊安全連續獲得MSSP Alert 250強認可，印證我們致力提供世界級託管安全服務的堅定承諾，以應對不斷演變的威脅形勢。隨著網絡威脅日益復雜，我們一直專注發展以情報驅動的防禦能力，賦能企業提前預測攻擊行為，而非被動應對。」

為貫徹以創新為策略的承諾，安信資訊安全於GovWare 2025期間正式推出代理型安全營運中心（SOC），為亞洲首個由網絡安全服務供應商完全自主設計與研發的同類平台。該平台由自主AI代理驅動，整合能夠自動調整的智能、區域威脅情報及專家經驗，讓企業能夠以機器級速度完成威脅偵測、分流處理與回應事故。

有別於依賴腳本自動化的傳統或AI增強型SOC，代理型 SOC能夠持續感知、推理、決策，並學習攻擊實例的模式，實現更快地控制威脅和更深層次的情境理解。其自主代理亦能有效減輕分析人員的負擔，並提升在複雜環境中持久營運的業務韌性。

安信資訊安全國際業務與商業執行副總裁蔡宗福表示：「隨著攻擊者不斷將AI武器化，並利用廣泛生態系統中的漏洞，防禦技術必須突破人工流程和靜態規則的限制。代理型SOC徹底改革企業的防禦方式，結合能夠自動調整的AI與專業人類監管，協助機構長效領先於攻擊者。」

如需了解安信資訊安全代理型SOC的更多資訊，請下載產品資料。

有關 2025年MSSP全球250強的更多資訊，請瀏覽：https://www.msspalert.com/top-250-2025

關於安信資訊安全（Ensign InfoSecurity）

安信資訊安全是亞太區内端對端網絡安全服務的最大供應商，總部位於新加坡，致力提供度身訂造的解決方案，滿足企業的網絡安全需求。其核心能力涵蓋網絡安全諮詢與顧問服務、架構設計及系統整合服務，以及進階威脅偵測、捕捉威脅及事故應變的託管安全服務。安信資訊安全專注自主研發網絡安全技術，並擁有二十年服務亞太區公私營客戶的可靠經驗。

了解更多信息，請訪問：www.ensigninfosecurity.com。

Ensign InfoSecurity屢獲行業殊榮，包括在馬來西亞2025年PIKOM數字卓越獎中榮獲「網絡安全：託管安全服務」獎項，並在新加坡2025年網絡安全大獎中獲評「最佳MNC供應商」。

