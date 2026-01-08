「全球大模型第一股」：智譜叩響港股之門，基座模型迎來資本化拐點

香港2026年1月8日 /美通社/ -- 內地通用人工智能（AGI）企業智譜（2513.HK）今日正式於香港聯合交易所主板掛牌上市，早盤收於129.8港元，市值突破560億港元。作為以「全球大模型第一股」、「基座模型第一股」定位登陸港股的AI企業，智譜亦成為首家在港股上市、以原創通用大模型為核心資產的人工智能公司。

作為國內領先的大模型企業，智譜成功上市意味著着中國AGI核心技術首次以完整商業主體形態，正式進入國際資本市場定價體系。在全球AI競賽持續升溫、資本市場重新審視「硬科技」確定性的背景下，智譜此番登場不僅是一宗企業IPO，更被視為中國大模型產業由技術探索走向資本化、制度化的重要節點。

以基座模型為核心的「AI基礎設施型公司」

與多數以應用或行業解決方案切入市場的AI公司不同，智譜自成立以來即明確錨定通用人工智能（AGI）方向，業務重心長期聚焦於基座大模型的研發、迭代與商業化落地。

公司的GLM（General Language Model）技術路線為國內少數可與GPT體系正面對標的通用預訓練架構。該架構在魯棒性、可控性及幻覺率控制等關鍵指標上具備明顯優勢，並已完成對40餘款國產晶片的適配，在算力自主可控層面具備先發優勢。

在商業模式上，智譜並未走重交付、強定制的傳統企業AI路線，而是形成以MaaS（Model as a Service）為核心的標準化產品體系，透過API調用、模型訂閱及本地化部署等方式，向企業及開發者交付「通用智能能力」，而非單一場景應用，此模式在香港及國際資本市場中更易被理解與對標。

從「技術領先」到「收入驗證」

在大模型行業普遍仍面臨「技術強、變現難」質疑的背景下，智譜屬於少數已實現規模化收入與持續高增長的獨立大模型廠商。根據招股書，公司於往績期間收入持續增長，年複合增長率保持在較高水平，且收入主要來自大模型相關業務，包括雲端MaaS調用及本地化模型部署，業務結構相對清晰。

值得留意的是，公司MaaS平台已匯聚超過270萬家企業及應用開發者，其中以編程能力為核心的GLM Coding訂閱產品表現尤為突出，上線短時間內即實現過億的年度經常性收入（ARR），並在海外開發者社群中快速滲透。

從毛利結構看，基座模型API調用及模型能力交付具備天然的高毛利特性，為公司在持續高研發投入背景下提供了財務緩衝，也增強了其在資本市場中的可持續性敘事。

千億級市場中的「底層資產」競爭

從行業層面觀察，大語言模型正由「技術展示期」邁入「商業兌現期」。中國大語言模型市場規模將由2024年的約人民幣53億元，增長至2030年的約1,011億元，年複合增長率超過63.5%，其中互聯網企業仍是最主要的增長引擎。

在此過程中，基座模型廠商的角色更接近「AI時代的作業系統」：上游連接算力與晶片生態，下游賦能千行百業應用，其競爭壁壘更多體現在模型能力、成本效率、生態規模以及長期研發投入。

相較垂直應用公司，基座模型企業的商業價值更偏向平台型、基礎設施型資產，亦更符合港股及國際機構投資者對長期科技資產的配置邏輯。

中國原創大模型走向技術出海

除內地市場外，智譜近年在國際化佈局方面的進展，亦逐步獲得資本市場關注。公司不僅在北美及歐洲開發者社群中取得真實調用量與收入驗證，更透過「主權大模型」合作模式，參與多個「一帶一路」沿線國家的AI基礎設施建設。

該模式有別於傳統軟件出口，更強調技術共建與數字主權，在當前全球AI競賽格局下具備獨特的戰略意義。

在海外市場，智譜以高性價比的模型能力切入，與海外閉源模型形成差異化競爭，亦為中國原創大模型參與全球市場提供了可行路徑。

從L1到L5的AGI長期敘事

在上市敘事層面，智譜並未將自身定位為「短期應用紅利型公司」，而是明確提出覆蓋L1至L5階段的AGI技術路線圖，並將長期基座模型研發視為公司核心使命。

從已推出的預訓練模型、對齊與推理模型，到具備執行與反思能力的智能體產品，公司正逐步向更高階的自主智能階段推進。此一長期技術敘事，或將成為其在資本市場中區別於一般AI公司的關鍵標籤。

整體而言，智譜此次赴港上市，既是公司自身發展階段的自然結果，亦恰逢全球資本重新審視AI底層價值的關鍵窗口。可以肯定的是，港股正迎來一類真正以通用人工智能為核心資產的新型科技公司。而智譜，正站在這一浪潮的前沿。

