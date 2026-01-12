從象徵豐盛走向希望行動--重塑香港海洋遺產

大自然保護協會（The Nature Conservancy，簡稱 TNC）誠邀市民參與其互動展覽系列的最終篇章：《滄海遺礁 — 重現香港海洋文化與生態保育》。展覽將於 2026 年 1 月 12 日至 23 日（僅於工作日開放），假太古坊林肯大廈行人天橋舉行。

展覽選址於香港核心商業區的展覽空間，讓專業人士與公眾在繁忙生活中駐足片刻，重新認識海洋，並思考我們在保育行動中可以發揮的力量。

從節慶象徵到生態現況

在華人文化中，蠔象徵財富與長壽，其金黃色外殼寓意新一年帶來的好運與祝福。然而，這份祝福也延伸至自然界：蠔礁穩固海岸、淨化水質，並為無數海洋生物提供棲息之所。

全球已有逾 85% 的蠔礁遭到破壞，成為最受威脅的海洋棲地之一。這片沉默的生態危機，也悄然發生在香港——曾經支撐本地漁業、守護海岸社區的蠔礁，如今幾近消失，而我們對牠們的記憶，也一併被潮水帶走。

本次展覽以創新方式，重新喚起對這段被遺忘海洋歷史的關注，並展示蠔礁如何同時促進氣候適應、生物多樣性復育，以及可持續的經濟發展，成為具潛力的自然解決方案。

「生物多樣性的流失早已不再是抽象概念——它正為企業、社會與經濟的長遠穩定帶來實質風險，」——大自然保護協會香港項目（區域夥伴關係）執行總監高㦤行 (Anthony Gao) 表示

「修復蠔礁不僅是保育行動，更是一項可行的自然解決方案：它能提升沿岸韌性、實踐 ESG 目標、並推動惠及人類與地球藍色的經濟。我們期望透過這次展覽，鼓勵香港商界成為先行者，將自然納入策略思維，並將可持續承諾化為具體行動。」

沉浸式學習體驗與展覽亮點

本展覽以多重感官互動體驗為導向，帶領參觀者深入探索：

虛擬實境之旅：前往后海灣及白泥，親歷修復行動現場。

傳統養蠔模型：全比例展示由后海灣真實採集的養蠔柱與傳統工法。

蠔過濾水質示範影片：展現蠔如何天然淨化水質。

海岸韌性模擬 裝置 ：模擬蠔礁如何減緩波浪衝擊、保護沿岸免受風暴侵擊。

：模擬蠔礁如何減緩波浪衝擊、保護沿岸免受風暴侵擊。 海洋生物標本與擴增實境遊戲：近距離觀察生物多樣性，並邀請參與者化身海洋保育員，修復數碼海洋棲息地。

紀錄片播放：欣賞《香江遺礁》，追溯香港逾千年的蠔文化與修復科學。

新春限定驚喜

為迎接新年與傳遞祝福，訪客將有機會獲贈限量版《蠔寶寶賀年揮春》。此外，現場參與互動的訪客，將有機會獲贈精美紅色利是袋（數量有限，送完即止）

是次展覽得以順利舉行，有賴眾多機構的鼎力支持與協作。TNC 衷心感謝 太古集團慈善信託基金的慷慨支持；亦感謝 香港大學太古海洋科學研究所（SWIMS）及 The Explorer Club HK (ECHK)提供專業知識與持續協作；同時感謝是次場地贊助太古坊，讓展覽得以在本地核心商業區舉行，並成為推動社區參與的重要平台。

展覽詳情

日期： 2026年1月12日至1月23日（週一至週五）

時間： 上午 10:00 至 下午 7:00

地點： 鰂魚涌太古坊林肯大廈1樓行人天橋

入場費： 免費開放，歡迎公眾參與

關於香港大自然保護協會 (TNC)

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，並幫助城市變得更具韌性。大自然保護協會在全球83個國家和地區（其中39個直接進行保育工作，44個透過合作夥伴）採用協作方式，與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區進行各種保育工作已超過30年，在澳洲、中國、香港、印度、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：

網頁: http://www.tnc.org.hk

Facebook: TNC HK 大自然保護協會

Instagram: @tnc_hk

LinkedIn: The Nature Conservancy in Hong Kong

關於 TNC 「貝類礁韌性資源網絡」(Reef Resilience Network)

2025年是TNC「貝類礁韌性資源網絡」(Reef Resilience Network) 成立20周年，這個全球性平台至今已培訓超過55,000名來自92個國家的海洋專業人士，每年亦為超過100萬名使用者提供以科學為本的工具與資源。從香港的蠔礁到全球的珊瑚礁，TNC致力為我們的海洋構建一個更具韌性的未來。

