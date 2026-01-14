趙明琪獲任普洛斯中國首席執行官

普洛斯聯合創始人、首席執行官梅志明表示：「趙明琪從普洛斯創立之初就加入了公司，在推動中國業務高速成長和打造強大的產業生態方面發揮了重要作用。她不僅擁有深厚的運營經驗，而且對於普洛斯人的共同事業懷有深切的責任感和使命感。我充分相信她能夠憑借普洛斯標誌性的精益求進、開拓破局、創新創業精神，領導中國業務新征程。」

「與普洛斯一起成長發展已有二十多年，開啟新的篇章，我倍感榮幸和振奮。」普洛斯中國首席執行官趙明琪表示：「多年來，我們打造了獨樹一幟的新經濟業務平台，深度協同且以差異化優勢引領市場，實力背後是卓越的人才、強大的執行力以及深耕客戶和市場形成的獨有洞察。我期待繼續與各團隊密切合作，抓住更多新機遇，實現可持續的、業績表現驅動的增長。」

趙明琪將向全球首席執行官梅志明匯報，她領導的中國管理團隊有深厚行業積累，以保證業務的連續性，並共同推動未來的成功。

普洛斯中國前常務副董事長諸葛文静將繼續擔任普洛斯全球執行委員會成員和普洛斯中國董事會成員。她擔任的全球領導角色，責任將進一步擴展，在普洛斯集團層面對公司管理、戰略規劃和決策制定承擔更大的職責。

「我非常榮幸承擔更廣泛的全球領導職位，並期待更全面支持中國及全球業務的持續成功。」普洛斯全球執行委員會成員諸葛文静表示。

普洛斯中國是領先的以新經濟基礎設施為依托的生產性服務企業，具備出色的由戰略規劃、投資開發到營運管理的全鏈條資產管理能力。憑藉深耕物流供應鏈領域的長期積累，普洛斯中國業務已擴展至高度協同的相關領域，包括大規模算力中心，以及提供能源轉型支持的新能源平台，構建規模化的整合生態體系，助力中國產業和經濟高質量發展。

趙明琪簡介

趙明琪女士現任普洛斯中國首席執行官，領導集團在大中華區的物流及產業基礎設施、算力中心、新能源以及基金管理業務。

她深耕不動產及基礎設施行業二十餘載，擁有從戰略規劃、投資開發到運營管理全業務鏈條的豐富經驗。趙明琪是普洛斯創始成員之一，並一直承擔重要的領導角色，推動了業務的高速增長，把普洛斯打造成為了中國市場重要的產業服務品牌，代表了物流倉儲基礎設施的「黃金標準」和客戶供應鏈競爭力的「核心基礎」。

2011年，她帶領團隊打造了科創產業園新業態，精準承接研發與高科技企業的新興需求。這為普洛斯再添成長動力，並鞏固了普洛斯在新經濟賽道的領跑優勢。

一直以來，趙明琪在帶領各項業務發展中都十分重視並積極推進智慧管理和數據科技的應用，以此高效驅動績效增長和業務轉型。

趙明琪於2003年加入普洛斯，此前曾在工業不動產開發商騰飛集團負責中國業務拓展。

她擁有麻省理工大學與復旦大學合作的國際工商管理碩士（MBA）學位和上海大學的工學學士學位。

關於普洛斯中國

普洛斯是全球領先的以新經濟基礎設施為依託的生產性服務企業，專注於供應鏈、大數據及新能源三大領域。公司深耕中國，具備出色的資產戰略規劃、投資開發到運營管理的全鏈條管理能力，並且通過以上三大領域新型基礎設施為載體的科技運營解決方案深度服務中國實體經濟，支援產業高質量發展。普洛斯市場領先的物流倉儲及製造研發產業基礎設施遍佈70個城市和地區，資產總面積近5,000萬平方米，運營面積超4,000萬平方米，服務超過2,500家客戶，主要承載和支持內需消費。普洛斯算力中心可提供IT負載1.4吉瓦（GW），聚焦智算，市場領先；新能源業務管理的裝機規模達1吉瓦（GW）。欲了解更多關於普洛斯中國的信息，請訪問www.glp.com.cn。

關於普洛斯集團

普洛斯集團是全球領先的以新經濟為主題的投資和資產管理機構，也是依托新經濟基礎設施的產業服務商，業務聚焦供應鏈、大數據、新能源三大領域。集團通過資產管理平台普洛斯資本GCP，管理的資產規模約800億美元，通過投資開發、戰略併購與合作，孵化和發展產業平台，成績斐然。欲了解更多關於普洛斯集團的信息，請訪問www.glp.com/global。

