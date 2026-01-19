捷氫科技深耕氫能賽道引領行業變革，新型燃料電池系統將應用於氫能無人機巡檢項目

上海2026年1月20日 /美通社/ -- 作為燃料電池領域的高新技術企業，上海捷氫科技股份有限公司（簡稱「捷氫科技」）自2018年成立以來，始終以「氫能驅動世界，捷氫引領未來」為企業願景，專注於氫能技術研發與產業化，深耕氫能科技高質量、可持續發展之路。憑借多年技術積澱與創新突破，捷氫科技已構建起涵蓋膜電極、燃料電池電堆、燃料電池系統、整車動力系統集成與適配開發的縱向一體化自主研發和規模化生產能力，成為國內少有的實現全產業鏈自主制造的高新技術企業，技術實力與市場地位穩居行業第一梯隊，配套車型在上海、北京、廣東、江蘇、內蒙古、陝西等18省32市開展燃料電池汽車示範應用。

在氫能產業激烈競爭中，捷氫科技作為氫燃料電池行業頭部玩家之一，面對技術迭代提速與場景分化加劇的挑戰，並未滿足於車用市場的既有優勢。公司一方面持續深耕商用車與乘用車等核心場景，鞏固市場領先地位；另一方面打破場景邊界，將技術積累延伸至更多非車用領域。這種穩健經營與變革創新相結合的雙向驅動模式，為氫能技術在多元領域的商業化落地開辟了更具想象力的空間。

正是這一前瞻性的多元化戰略布局，迅速在國際市場上結出了碩果。近日，公司自主研發的新型小功率閉合式風冷系統從上海發運交付海外客戶，將應用於德國25公斤級氫能無人機巡檢項目，標誌著捷氫科技從車用交通領域向低空經濟領域戰略布局邁出關鍵一步。

當前，工業無人機正以指數級增長態勢引領低空經濟發展，在電力巡檢、石油天然氣場站設備巡檢、水務巡查、森林防火巡查等場景中，對設備的續航能力、使用壽命和環境適應性提出了嚴苛要求。相比傳統鋰電方案，燃料電池憑借在壽命和續航方面的優勢，為無人機技術創新和場景實踐注入強勁動力。面向長續航、長使用周期的工業無人機細分市場，捷氫科技針對性推出F系列燃料電池產品，構建起完善的氫動力解決方案，為低空經濟高質量發展注入新動能。

F系列燃料電池產品作為捷氫科技布局低空經濟的戰略級新品，系統功率範圍從1kW可靈活拓展至60kW，能夠完美適配10-500公斤的多旋翼、垂起固定翼等多種機型，全面覆蓋大型設備巡檢、物流運輸、應急消防等多元作業場景對工業無人機的高頻使用需求。該系列產品在技術研發上實現多重突破，重點攻克了續航、輕量化、空間布置及低溫適應性等行業關鍵難題，以卓越性能重新定義了氫動力無人機的技術標準。

在核心性能方面，F系列單模塊系統額定功率達6kW，創新採用閉合式風冷設計結構，相較於傳統開放式風冷方案，設計壽命提升至4倍。在環境適應性上，可保障無人機在-20℃至40℃的寬溫域內正常啟動和穩定運行，徹底打破了極端氣候對無人機作業的限制。補能效率的提升更是該產品的一大亮點，無人機加氫時間僅需3-5分鍾，有效解決了工業無人機作業中斷時間長、運營效率低的痛點。

「輕量化」設計是F系列產品的核心競爭力之一。捷氫科技在電堆研發中採用鈦合金材料雙極板，重量較石墨材料減重超30%，電堆質量功率密度有望突破1400W/kg，達到行業領先水平，為提高無人機續航力和靈活配置儲氫系統帶來更多的解決方案。

目前，捷氫科技已與合作伙伴聯合開發出25公斤級氫能無人機，將應用於內蒙古光伏設備巡檢等應用場景。該機型續航力超1小時，較鋰電方案提升3倍以上，補能3分鍾即可投入作業，可實現物流、巡查、航拍等多項用途。

立足全產業鏈技術優勢，公司正以更廣闊的視野加快場景深化拓展，聚焦大範圍基礎設施和工業設備巡檢、長距離重載物流配送、綜合應急救援及林業安防等複雜作業場景的技術轉化與價值延伸。同時公司正積極探索兩輪車、工程機械、氫能發電、船舶、航空等領域的多元化應用，持續推進技術創新與場景開拓。

通過技術突破和商業場景創新的深度融合，捷氫科技在不斷拓寬業務版圖的同時，夯實了可持續發展的根基，展現出氫能產業龍頭企業的戰略定力。未來，捷氫科技將加強國際合作，積極融入全球氫能供應鏈，重點布局歐洲、中東、東南亞、北美洲、南美洲等區域，依托本地化市場資源優勢，與更多企業共享我國燃料電池產業鏈，共同構建跨地區的技術協作形態、商業模式和氫能產業生態體系。

