一項最新研究顯示：中國在加速紡織和服裝行業低碳轉型方面獨具優勢

來自服裝行業影響力研究所（ Apparel Impact Institute, Aii）和開發性金融國際研究所(Development Finance International, DFI) 的最新數據顯示，作為全球最大的紡織製造國，中國具備推動其服裝行業低碳轉型的路徑。

中國憑借龐大的服裝產業規模、完善的氣候基礎設施與政策，迎來重要發展機遇。

要在 2030 年實現中國服裝與紡織行業 50%的減排目標，預計需要投入 408 億美元。

舊金山2026年1月22日 /美通社/ -- 一份新的研究報告《中國紡織與服裝制造業的低碳發展現狀與機遇》指出，中國在推動全球服裝行業實現到 2030 年減排 50% 的目標方面處於獨特的位置。

該報告由服裝行業影響力研究所（ Apparel Impact Institute, Aii）發布，並與開發性金融國際研究所(Development Finance International, DFI)合作完成。報告以中國服裝行業各利益相關方的努力為基礎，深入探討了融資、實施及政策環境，並提出在中國紡織與服裝行業大規模推動低碳轉型的可行路徑。

研究發現，中國在可再生能源領域的領先地位以及其龐大的服裝產業規模共同創造了巨大的低碳轉型機遇。中國有超過 40,000 家供應商具備足夠的營運規模與數據基礎，可立即採取行動。此外，中國擁有龐大的產業園區體系，超過 1,300 個紡織產業園區內約有11,000 多家企業，可進一步利用園區的集中治理與共享基礎設施，通過打包項目降低轉型成本。

為充分發揮中國在服裝行業的低碳轉型潛力，報告還呼籲產業鏈上下游及跨界合作，協同提升氣候認知、開發規劃工具、提高技術能力以及拓展可獲得性強的融資渠道。

到2030年，要在中國紡織與服裝行業實現 50% 的減排目標，預計需要投入 408 億美元。儘管國際金融機構提供了相應的融資與技術支持，但由於申請要求較為複雜且利率較高，目前行業內的實際使用率仍然有限。為了更好地支持供應商，報告建議開發更多融資機制，包括混合融資模式、與項目實施掛鉤的資助、擴大本地技術支持，以及將低碳規劃納入企業核心戰略。同時，報告還強調了行業範圍內協作的重要性，並提出應利用產業園區作為協調低碳轉型、共享基礎設施和複製試點項目的平台。

「中國的紡織行業擁有規模、能力，並在目標方向上日趨一致，其引領時尚產業下一階段的氣候行動的基礎條件已經具備，」DFI亞洲營運負責人 Dave de la Questa 表示。「下一步則是將這些要素連接起來，將金融、政策與行業銜接，使每一家工廠，無論規模大小，都能參與到轉型中來。」

「融資與政策框架固然重要，但只有配合務實的、可複製的、可執行的實施條件，才能讓制造商獲得信心與明確方向，」Aii總裁兼首席執行官 Lewis Perkins 表示。「這份報告呼籲採取明確行動：擴大本地融資、支持供應商能力建設，並打造協作基礎設施，以達成切實且可持續的轉型成果。」

《中國紡織與服裝制造業的低碳發展現狀與機遇》報告請見此處。

SOURCE Apparel Impact Institute