日本山梨縣北杜市沿歷史古道「信玄棒道」推出兩日沉浸式忍者體驗之旅

-- 融合八岳地區自然、歷史與美食的高價值文化項目，重點面向台灣及全球市場 --

日本北杜2026年2月5日 /美通社/ -- 山梨縣北杜市素以自然風光旖旎著稱，距東京都市圈交通便利，且坐擁富士山、南阿爾卑斯山脈與八岳山脈的壯麗景觀。該市宣佈推出一項為期兩天一晚的體驗旅遊項目，名為「兩日忍者修行體驗之旅」(Two-Day Ninja Training Experience Tour)。該項目沿歷史悠久的山間小徑「信玄棒道」(Shingen-bo-michi)展開，由Yatsugatake Historical Road Tourism Promotion Committee（八岳歷史古道旅遊振興委員會）攜手旅行社、地方政府及地區企業共同策劃。項目旨在打造一款融合自然、歷史、傳統生活方式與地方美食的沉浸式文化旅遊產品。鑒於北杜市與台灣歷史悠久的交流傳統，台灣市場被列為重點目標，該旅遊項目亦被定位為面向國際遊客的高端入境游體驗。

「信玄棒道」是一條歷史悠久的路線，據信由戰國武將武田信玄(Takeda Shingen)開闢，用於軍事調動和物資運輸。即便在今日，部分原始石砌路段、自然地形及路徑本身仍得以保留，完好保存了16世紀的風貌。這條古道蜿蜒穿過八岳山脈南麓的森林，是一處難得的文化瑰寶，行走其間，彷彿穿越時空，重溫歷史。

參與者將身著傳統忍者服飾，在專業導師的指導下，沿著古道學習忍者技藝的基礎知識、步法、禮儀、呼吸法與心法。該項目並非簡單的變裝或角色扮演活動，而是一次教育性的文化體驗，旨在介紹那個時代武士與忍者的角色、生活方式及哲學思想。

該行程為期兩天。首日，參與者在JR小淵澤站附近的「HAPPY MEDIUM CLUB」集合，從更衣和基礎動作教學開始體驗。隨後學習忍者禮儀、步法技巧、呼吸方法及精神專注法。在仍保留著江戶時代氛圍的地區度過時光，是項目的重要環節，營造出強烈的脫離現代生活、沉浸於戰國時代的代入感。

當晚，參與者將入住傳統日式旅館「Oyado Izumien」，這是一座被靜謐山林環繞的木製建築。賓客可享用由當地食材精心烹製的餐食，同時體驗日本鄉村的寧靜。此次夜宿不僅被視為住宿安排，更被定位為一次反思的「忍者之夜」，以此深化整個行程的沉浸感。

次日，參與者將全程徒步穿越信玄棒道。他們將穿越開闊的草地、混交林，途經石雕佛像，在自然環境中練習忍者步法、姿態控制及情境感知。路線中包含在日本「名水百選」之一的「三分一湧水」(Sanbuichi Yusui)處停留，那裡清澈的泉水和傳統的田園風光，與都市旅遊形成鮮明對比。歷史路徑、純淨山泉與廣袤農田景觀相結合，為遊客提供了在日本大都市目的地難得一見的日本文化與自然遺產的真實視角。

行程結束時，參與者將獲得結業證書，以此作為長久留念，銘記這段體驗。此外，與當地蕎麥文化及地區餐館的合作，確保了日本料理成為此次旅程中不可或缺的元素。

除了旅行體驗本身，該項目還承擔著一項戰略作用 -- 分流那些往往集中在富士山周邊及各大都市圈的入境客流。通過串聯歷史遺跡、觀景勝地、傳統建築及著名天然溫泉等區域特色資源，八岳地區得以打造成為一個頗具吸引力的旅遊目的地，既能夠滿足追求深度領略日本魅力的資深旅行者，也契合了以文化體驗為導向的自由行遊客的需求。鑒於台灣市場對自然觀光、文化體驗和可持續旅遊的濃厚興趣，該項目將台灣列為核心客源市場。

銷售推廣工作將通過多語言專屬網站、社交媒體平台以及主流在線旅行社(OTA)開展，同時還會在酒店和旅遊信息中心發放宣傳手冊。未來規劃包括推出季節性主題項目、建立技能認證體系，以及舉辦地方人才培育研習班，以此構建一套以社區為依托的可持續旅遊發展模式。

儘管全球聞名的忍者形象是此項目的切入點，但這條旅遊線路的精髓在於其對日本歷史、自然風光、日常生活及精神深度的全面呈現。行走在八岳山麓靜臥了數百年的古徑之上，國際遊客收穫的將是一場超越觀光本身的文化之旅 -- 一次得以觸摸日本更深層內涵的契機。

■ 咨詢方式

Yatsugatake Historical Road Tourism Promotion Committee秘書處

Meitetsu World Travel, Inc.（新宿支店）

電話：+81-3-3343-0631

郵箱：[email protected]

聯繫人：Koichi Ito

■ 參考信息

Yatsugatake Tourism Zone（八岳旅遊區）官方網站

繁體中文：https://yatsugatake-ga.com/tourismzone-twn/

英文：https://yatsugatake-ga.com/en/

