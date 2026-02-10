正因為是積雪豐厚的時期才能充分體驗的日本旅行。在從關西機場前往也便捷的「琵琶湖山谷」中，盡享戲雪和美食樂趣！

步出山頂站最先映入眼簾的是「琵琶湖觀景台」。只要將觀景台的水池和眼前的琵琶湖一同入鏡，即可拍下能在社群網站上大受好評的無垠蔚藍景緻。冬季的皚皚白雪和湛藍琵琶湖形成的對比也美不勝收，僅是為了一睹此景，即非常值得一訪山頂。

琵琶湖山谷滑雪場內的設施也相當完善。在山麓站附近可以租借單板滑雪板、雙板滑雪板、雪靴和雪衣等。由於觸碰到雪時可能會弄濕衣物，因此建議各位務必妥善準備好裝備後再前往山頂。滑雪場中除了專業級滑道和初學者練習用的滑道之外，還設有名為「戲雪樂園」的玩雪場地，以及可暢玩滑雪橇的區域。

此外，「滑索探險」除了綠色季節之外，於雪季期間也提供服務。在眼前即是壯麗的琵琶湖並使用鋼索滑輪滑行的此項遊樂設施，可是有著能與滑雪相媲美的超高人氣。即便是不擅長運動的人，也能放心體驗速度感與驚險刺激感。

想欣賞更加特別景色的人，則可以從滑雪場搭乘可4人乘坐的吊椅，前往位於琵琶湖山谷最高位置的「Café 360」！於去年剛登場的此觀景台，可同時欣賞到一整片無垠的銀白世界，以及從最高位置俯瞰的琵琶湖風光。

在滋賀縣的特產中，最為知名的是日本三大和牛之一的「近江牛」。紋理細緻、口感滑嫩的肉質，以及入口即化的醇厚滋味，讓許多國外旅客特地前來細細品嘗。在「燒烤餐廳和酒吧 HALUKA」能夠一邊欣賞滑雪場的皓白景色，一邊享用近江牛的牛排或漢堡排等美味餐點。

在位於琵琶湖觀景台的「觀景台咖啡」也能品嘗到此處特有的甜點。將近江茶的紅茶「和紅茶」搭配牛奶製成的義式冰淇淋可是日本茶發源地滋賀縣特有口味。此近江茶除了可以在餐廳或咖啡廳內細細品味之外，也可以在商店購買，作為伴手禮攜帶回家。

在琵琶湖山谷附近也有許多值得一訪的景點。在距離琵琶湖山谷約30分鐘車程之處，有著關西首屈一指的溫泉勝地「雄琴溫泉」。據說，雄琴溫泉是在約1200年前開湯，作為對肌膚溫和的「美肌之湯」廣為人知。愜意浸泡於溫泉中，暖活因戲雪而冰冷的身體，正是日本冬季的妙趣。

此外，宛如突出琵琶湖所建的佛堂「滿月寺 浮御堂」，不僅充滿歷史氣息，同時還是大津市屈指可數的拍攝景點。此外，從JR湖西線的比叡山坂本有著前往世界遺產 比叡山延曆寺的參道。若想從琵琶湖的湖上欣賞其壯麗的景色，則建議搭乘可巡遊琵琶湖的密西根號遊覽船。於開闊感十足的甲板上感受琵琶湖的微風，在愜意巡遊日本第一大湖泊「琵琶湖」南側部分的同時，遠眺周遭披上銀白雪霜的連綿山脈，肯定能成為令人難忘的美好回憶。

SOURCE 琵琶湖谷辦事處