香港藝人沉浸式體驗貴州福主題之旅，齊贊貴旅集團春季線路產品

在安順雲峰屯堡，石牆巷道、碉樓民居仍保存著大明風華，穿越六百年的軍屯歷史與獨特的地戲文化令他們深感震撼，藝人們還畫面具、換裝跳地戲，紛紛感歎這裡是一部「活著的史書」，讓人直觀感受到中華優秀傳統文化的厚重與延續。

在「中國最後一個槍手部落」從江笆沙苗寨，藝人們近距離體驗了鳴槍祈福、寨佬送福、古樹納福等活動，不僅近距離感受到「人與自然共生」的樹文化，更親手種下象徵健康與希望的樹苗，在扶苗培土間，感悟生命扎根生長的厚重與溫度，也為這片古老土地送上了一份美好的祝福。

行程中，軍屯宴、苗家長桌宴等一系列極具地方風味的特色美食，讓藝人們大飽口福。陳百祥先生尤其對軍屯宴中的酸湯雞讚不絕口，稱其「酸香醒胃、雞肉鮮嫩，是難忘的貴州味道」。貴州本土的精品咖啡與健康刺梨汁等飲品，也以其獨特風味得到藝人們的連連稱讚。值得一提的是，張兆輝先生特別對貴旅集團提供的「小車小團」服務表示滿意，稱讚其行程安排靈活貼心，讓深度體驗更為舒適自在。

此次活動通過香港知名藝人的深度沉浸式體驗，生動詮釋了「來貴州，把美好期許融入日常煙火間」的主題。藝人們不僅留下了對貴州的真摯祝福，更通過自身影響力，將貴州獨特的自然景觀、深厚的歷史文化與嶄新的文旅面貌，向更廣闊的市場進行了有效傳播，通過港澳藝人的深度參與，進一步搭建起貴州與粵港澳地區文化交流的橋樑，助力貴州文旅品牌走向更廣闊的舞台。

SOURCE 貴旅集團