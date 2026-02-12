成都托尼洛•蘭博基尼酒店於情人節前夕亮相，開啟「愛與講究」的年度獻禮

一座為「珍視」而生的講究世界

「我們相信，真正的奢華絕非遙不可及的仰望，而是可沉浸、可觸摸、可分享的日常體驗。」酒店總經理鄒銳先生（Mr. Jay Zou）表示，「值此寓意團圓與愛意的時節，成都托尼洛•蘭博基尼酒店的亮相意義非凡。我們因極致品味而生，為珍視相聚而設。這裡不僅是一個居停空間，更是一個圍繞『品味、量身、永恆、珍愛』四大支柱構建的體驗閉環。我們願成為佳節中，守護重要關係、昇華歡聚情感的溫暖港灣。」

TL之鑰：開啟沉浸式奢華體驗

酒店將品牌哲學提煉為四把開啟非凡體驗的鑰匙，將抽象理念轉化為可感知的承諾：

美學即日常 | Tasteful Living

將藝術融入生活脈絡，從一杯咖啡的醇香到一件器物的觸感，讓美成為觸手可及的感官享受。

量身即標準 | Tailored Luxury

超越程式化服務，以預見之心洞察所需，為每一次相聚提供獨一無二的專屬方案。

永恆即此刻 | Timeless Legend

以匠心品質與先鋒設計，構築經得起時間審視的空間，讓當下瞬間沉澱為歷久彌新的回憶。

珍愛即歸宿 | Treasured Love

專注於守護所有形式的情感聯結，讓這裡成為重要時刻得以安放、昇華與永恆珍藏的歸宿。

新春珍聚獻禮：限定預售套餐發布

值此雙節之際，酒店特別推出四款「新春珍聚」預售套餐，作為開啟「TL世界」的鑰匙，將上述體驗承諾轉化為可預訂的奢華禮遇：

「意遊初體驗」新春特享套餐

為探索者準備，以誠意禮遇開啟90㎡奢華套房的品質新年。

「意聚臻享家」雙臥套房套餐

專為多代同堂或摯友歡聚設計，130-150㎡容納團圓笑語與新年喜慶。

「意漫隨心遊」靈活套房套餐

適合尋求靈活安排的賓客，2晚住宿可拆分，隨心組合假期。

「意享連住特惠」長住禮遇套餐

獻給計劃深度過節或旅居的賓客，連住3晚，沉浸式體驗「托尼洛•蘭博基尼」日常。

所有套餐均包含雙人早餐、餐飲禮遇及專屬歡迎禮品，部分含節日特贈。預售階段優惠力度空前，是饋贈己身與所愛之人的絕佳選擇。

成都托尼洛•蘭博基尼酒店的此次亮相，正值一年中情感最為豐沛的時節。它選擇以一座「講究的世界」，回應人們對品質生活與真摯情感的追求，邀請賓客自2026年2月12日起，透過影片感知其精神，並透過限時預售，將「可體驗的奢華」與「珍視相聚」的承諾，化為現實。

關於托尼洛•蘭博基尼酒店及度假村

托尼洛 •蘭博基尼品牌由托尼洛•蘭博基尼先生（Mr. Tonino Lamborghini）於1981年創立，致力於將蘭博基尼家族對速度、激情與意大利卓越工藝的追求，拓展至奢華生活方式領域。旗下酒店及度假村遍佈全球多個標誌性目的地，以其大膽的設計、創新的科技和無與倫比的意式熱情款待而聞名。

SOURCE 成都托尼洛·蘭博基尼酒店