韓國第一租車品牌樂天租車為訪韓游客推出絕美自駕路線

樂天租車推薦江原道春季自駕路線，距離首爾僅 1-2小時車程

首爾站分店全年 365天×24小時無休，隨時可取還車

仁川機場分店支持旅客抵達後從機場停車場直接取車，並提供行李推車服務

可通過官網和全球合作平台輕鬆預訂，車輛均經全面保養，並附帶綜合保險

韓國首爾2026年2月19日 /美通社/ -- 韓國第一租車品牌樂天租車(LOTTE rent-a-car)為晚冬早春時節到訪韓國的游客推薦風景優美的自駕路線。

樂天租車占據韓國租車市場最大份額，近期更作為韓國唯一租車企業，斬獲全球旅遊平台客路(Klook)「最佳合作伙伴獎」，再度印證了其面向國際游客的服務競爭力。該品牌的外國用戶數量連年攀升，2025年外國客戶已占短期租車總銷售額的25%。

本季樂天租車主推的自駕目的地為江原道，這裡坐擁靜謐的山地風光與清冽的新鮮空氣，盡顯韓國獨有的自然景致。從首爾出發僅需1-2小時車程。即便行程緊湊的游客也能輕鬆前往。

原州市周邊有壯美的雉岳山自然風光，還有擁有1500年歷史的古剎龜龍寺，是韓國本土游客的熱門打卡地；鐵原郡則因漢灘江柱狀節理步道聞名，該步道還被列為聯合國教科文組織世界地質公園，若時間充裕，樂天租車還推薦游客前往世界上僅存的分裂地帶非軍事區(DMZ)參觀。

為方便游客租車自駕行，樂天租車特別推薦首爾站分店和仁川機場分店。兩大門店交通便利，抵達後即可快速辦理手續，且配備專屬外籍游客服務人員，保障溝通順暢。

樂天租車首爾站分店與仁川國際機場鐵路直接相連，是外籍游客使用率極高的門店，從首爾站15號出口步行3分鍾即可到達。該門店也是當地唯一一家全年365天×24小時營業的租車門店，游客可根據航班時間隨時取還車。門店還提供豐田、特斯拉Model Y等多款國際知名車型。此外，該店還提供最長24小時的行李寄存服務，方便游客輕裝暢游韓國。

仁川機場分店為長途飛行後疲憊的游客提供更貼心的服務。游客若提前完成線上支付並提交國際駕照，則無需前往櫃台，便可直接在機場停車場取車。門店服務台設於仁川機場1號和2號航站樓內，游客無需搭乘接駁車或換乘，省時便捷；返程時，工作人員將從停車場直接護送至登機口，如有需要，游客還可享受行李推車服務，實現從抵達至離開的全程貼心服務。

樂天租車配備可提供外語咨詢的專業工作人員，並為國際客戶制定了專屬服務手冊。其官方網站( www.lotterentacar.net )支持英語、中文、日語等9種語言，為國際游客打造了全球化服務環境，方便其順暢完成車輛預訂、合同管理、咨詢等全流程操作。同時，游客也可通過赫茲(Hertz)、繽客(Booking.com)、客路、同程旅行、DiscoverCars、KKday等全球合作平台進行預訂。

租用樂天租車的車輛時，游客還可加購多項便民服務，提升出行體驗：門店免費提供英文GPS導航，帶嬰幼兒出行的游客可租賃兒童安全座椅；若游客取車和還車的地點不同，可選擇異地還車服務，更高效地規劃行程。

樂天租車所有車輛均由韓國國家級認證專業技師進行保養維護，並搭建了全國性服務網絡，為車輛事故或故障提供應急響應系統，讓出行更安心。此外，門店還提供綜合保險及車輛碰撞損害豁免(CDW)服務，全面保障顧客安全與權益。部分套餐還可享零免賠額政策，讓游客無需擔憂行車意外，專心享受旅程。

樂天租車相關負責人表示：「跟團游需遵循固定行程，而租車自駕可靈活安排出行時間和路線，優勢明顯。希望游客能走出首爾、濟州，前往江原道等更多地區探索，親身感受韓國不為人知的別樣魅力。」

作為韓國領先的租車品牌，樂天租車在韓國境內擁有約300家分店，並依托全球合作網絡，為國內外客戶提供全方位的出行服務。

關於樂天租賃(LOTTE rental)

樂天租賃是韓國唯一一家綜合性租賃企業，依托多元化的業務矩陣——涵蓋汽車生活等汽車出行服務以及助力企業降本增效的商業解決方案服務——創造更高的價值。

樂天租車作為韓國第一租車品牌，持續打造創新汽車出行體驗；韓國首個汽車共享品牌樂天租車「G car」也在不斷升級出行服務。

樂天租賃正以出行行業領軍者的姿態，助力客戶享受高品質生活。

關於樂天租賃的更多信息，可訪問官網：https://www.lotterental.com/

