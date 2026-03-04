「第五屆香港足毽公開賽」圓滿舉行
04 3月, 2026, 08:51 CST
港隊勇奪2項冠軍 中國香港足毽總會將強勢推動足毽發展
香港2026年3月3日 /美通社/ -- 由中國香港足毽總會主辦，並獲文化體育及旅遊局（藝術及體育發展基金）、康樂及文化事務署資助，以及 Joma、SoulMotion Movement & Spine Rehab Center 及 Free Fortune Limited 贊助的「第五屆香港足毽公開賽」早前於大角咀體育館、深水埗體育館、彩虹道體育館及順利邨體育館圓滿舉行。
今屆賽事匯聚來自9個國家及地區的足毽精英，連續五日上演高水平對決。中國香港足毽總會積極打造國際級交流平台，進一步鞏固香港作為區域足毽重鎮的地位。在主場優勢及系統化培訓成果帶動下，中國香港隊表現出色，最終勇奪2冠2亞3季2殿佳績，充分展現本地運動員實力與發展潛力。
中國香港足毽總會表示，2026年將全面強化足毽發展策略，透過舉辦大型公開賽事、優化教練培訓、深化校園推廣及拓展社區體驗活動，多軌並行推動足毽運動升級轉型，致力將足毽打造為更具觀賞性、參與度及國際競爭力的體育項目；透過制度化發展、專業化管理及品牌化經營，中國香港足毽總會期望把足毽打造為兼具競技實力、觀賞價值與社會參與度的重點體育項目，為香港體育產業注入可持續發展動能，邁向更高層次的國際舞台。
「第五屆香港足毽公開賽」搭建一個高水平的交流平台，吸引來自世界各地的優秀選手同場競技，以毽會友。共設男子團體、女子團體、男子雙人、女子雙人、混合雙人、男子單人及女子單人七大項目，賽果如下：
|
賽事項目
|
冠軍
|
亞軍
|
季軍
|
殿軍
|
男子團體賽
|
中國香港2隊
|
基不可失
|
中國香港1隊
|
越南隊
|
女子團體賽
|
越南隊
|
中國香港1隊
|
中國香港2隊
|
中國香港3隊
|
男子雙人賽
|
中國香港2隊
|
越南1隊
|
中國香港1隊
|
中國香港5隊
|
女子雙人賽
|
越南1隊
|
非常雯鳴
|
越南2隊
|
毽耀俱樂部
|
混合雙人賽
|
越南1隊
|
越南2隊
|
毽耀俱樂部A
|
毽耀俱樂部B
|
男子單人賽
|
越南隊
|
中國香港1隊
|
Just For Fun
|
江門聖光毽球1隊
|
女子單人賽
|
越南隊
|
翱昇
|
江門聖光毽球2隊
|
江門聖光毽球4隊
