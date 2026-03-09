第三屆麥芽深港種牙節啟動，「安心種牙計劃」推出多重福利驚喜

深圳2026年3月9日 /美通社/ -- 粵港澳大灣區醫療協同發展浪潮下，香港市民「北上睇牙」已成常態。在眾多牙科機構之中，如何選擇專業可靠的牙科服務，亦成為不少市民關注的問題。

3月7日，由麥芽牙科舉辦的第三屆麥芽牙科深港種牙節於深圳正式啟動，活動以「安心種牙計劃」為主題，為深港市民帶來為期55日的專業牙科健康盛宴，主打「技術安心、體驗舒心、價格透明、福利鉅惠」四大核心價值。

從「種得起」到「種得安心」：三屆活動持續回應市民需求

回顧2024年首屆種牙節，麥芽牙科率先響應國家種植牙集採政策，發布《種牙誠信白皮書》，以實惠價格結合品質保障，打破市場疑慮。當時參與市民反饋：「最初被優惠吸引，但在治療過程中，醫療團隊的專業技術和服務質素，讓人更加放心。」

翌年，麥芽發布《深港口腔種植生態報告》，以調研數據為市民提供參考資訊，逾20000份種牙禮品送達千家萬戶。有市民分享：「親友間口都是透過口碑推薦而來，從術前諮詢到術後護理都有專人跟進，整體體驗非常安心。」

三年以來，麥芽牙科始終圍繞「醫療服務如何貼近深港市民需求」這一命題，持續優化牙科服務。

「安心」如何落地？數據與體驗雙重印證

刊於國際權威期刊《美國牙科協會雜誌》的一項2025年的研究指出[1][2]，全球約72.6%成年人存在看牙恐懼，而71.2%的恐懼患者願意透過治療克服焦慮。

對於這個問題，麥芽牙科集团總院長鄭蒼尚教授卻有自己的理解：「患者進診室時的緊張心慌、術前反覆確認的細節問題，背後往往涉及對治療效果、舒適度、收費透明度、材料安全及術後跟進等方面的關注。」

他指出，醫療機構需要透過更清晰的診療流程、更舒適的治療方式以及更完善的服務安排，幫助患者減輕焦慮情緒，讓整個治療過程更加安心。2026年，麥芽亦提出由「從種好牙」進一步升級到到「安心舒適種好牙」的服務理念，更關注診療過程中的情緒關懷與全流程舒適體驗。

十大安心體系 構建全程無憂體驗

鄭蒼尚教授表示：「麥芽牙科關注的不僅是『種得好不好』，更是『種得安不安、舒不舒服』。」，「當患者離開診室，我們希望他記住的不是疼痛與緊張，而是一種被尊重、被關懷的溫暖體驗。」

今屆種牙節以「安心」為主題，以「舒適化技術」為支撐，圍繞品牌實力、診療技術、醫療團隊以及服務流程等十大維度，構建全程無憂體驗：

一、品牌安心：麥芽牙科深耕深圳、輻射灣區，旗下擁有4間專科醫院、6間區域大型機構，均按國家口腔專科醫院標準建設。醫療從業人員近1500人，總營業面積逾43萬平方呎，年服務超100萬人次，多年獲評「醫療質量A級單位」和「消費者喜愛品牌」，形成了穩定的醫療服務基礎。

二、技術安心：在種植牙技術方面，面對複雜骨增量、高齡患者種植等不同類型的疑難案例，麥芽牙科不斷引進國內外最先進的種植牙診療技術。建立完善的「分層舒適化診療體系」，根據患者焦慮程度與治療複雜度，從輕度鎮靜到全身麻醉，從笑氣吸入到靜脈鎮靜，精準匹配不同層級的舒適化診療方案，大幅提升就醫體驗。

三、診療安心：每年超過60萬市民在麥芽牙科完成種牙，其中超過10萬例為疑難病例。

四、團隊安心：深圳十佳名醫教授領銜，300餘名技術派牙醫團隊，並與廈門醫學院、深圳職業技術大學等高校深度合作。每個舒適化種牙案例背後，都有麻醉醫師、種植醫師、修復醫師、診療護士等組成的15人專職團隊全程護航。

五、服務安心：從術前專人粵語講解到術中陪伴，再到術後回訪，診療的每一步都有人指引。

六、價格安心：價格公示，收費透明，術前即知診療總費用。杜絕隱性消費，讓市民明白消費，安心診療。

七、材料安心：與國際知名廠商簽署合作聯盟，選用國際認證種植體，嚴格准入制度，集團統一採購，材料源頭可追溯，每一顆牙都有據可查。

八、感控安心：嚴格執行感染控制標準，每家院區均設有可視化消毒供應中心，所有器械一人一用一消毒，杜絕交叉感染風險，60分鐘高溫滅菌，物理、化學、生物三重監測，確保滅菌合格率100%。

九、環境安心：院內環境整潔舒適，獨立診間保障私隱，讓診療過程在放鬆的氛圍中進行。

十、口碑安心：多年來麥芽牙科累積大量真實好評，林雪、鄧英敏、歐瑞偉、沈可欣、楊證樺等30多位香港藝人與300餘位深港博主一致選擇。不少市民更是經由親友推薦前來，口口相傳，形成絕佳口碑。

55日暖心回饋：七重禮遇惠及深港

為慶祝第三屆深港種牙節盛大開幕，麥芽牙科推出「安心種牙七重禮」：

千元種牙禮：預約到診即領1000元種牙禮金，先到先得；

超值半價禮：種牙第二顆半價，不限品牌，多顆種牙更划算；

安心特惠禮：國家集採百康特全瓷種植牙1960元/顆；韓國奧齒泰全瓷種植牙2960元/顆；美國皓聖種植牙4147元/顆；

預約檢查禮：免費口腔檢查、拍片CT服務。

老客回饋禮：活動期間將舉辦多場專屬主題沙龍活動，感謝一路以來的支持與信任，還有驚喜嘉賓神秘現身。

積分兌換禮：指定時段前往指定院區，可送積分並兌換精美禮品，禮品數量有限，換完即止。

驚喜互動禮：「IP巡遊」驚喜現身，與市民近距離互動，限定禮品大派送。

活動期間，麥芽牙科還將陸續舉辦舒適化種植技術研討會、種植病例大賽、名醫親診日等活動，讓市民全方位了解「安心舒適種好牙」的每個細節。

3月7日至4月30日，第三屆麥芽深港種牙節邀您共赴「安心舒適」之旅。立即預約鎖定禮金，開啟無憂植齒新篇章！

南山院區： 南山區南山大道1153號天源大廈（11號線南山站B1出口）

關於麥芽牙科

麥芽牙科成立於2015年，總部位於深圳，目前在深圳羅湖、南山、寶安、福田、龍華、沙井、光明、口岸，以及惠州、廈門等地開設口腔專科醫療機構，擁有4家專科醫院、6家區域大型機構，形成深耕深圳、輻射粵港澳大灣區、佈局東南地區的口腔醫療服務網絡。

秉持「技術為先」的發展理念，麥芽自創立以來，便將醫療技術能力作為企業發展的根本，持續加強醫療團隊建設與技術體系投入，致力於打造國內一流、博碩領銜口腔專業醫療團隊。

目前，醫療從業人員近1500人，總營業面積逾43萬平方呎，總牙椅裝配量400多臺，年服務超100萬人次，具備口腔種植、修復、矯正、牙周、兒牙等全方位口腔診療能力。

