雲頂新耀與海森生物制藥（亞洲）有限公司簽署意向書

上海2026年3月18日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK，以下簡稱「 公司」 ），一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造及商業化的生物制藥公司，宣布已與海森生物制藥（亞洲）有限公司簽署意向書，擬收購其全資子公司海森生物制藥（新加坡）有限公司的全部股權。此次潛在交易若順利完成，將豐富公司現有產品管線，拓展亞太地區業務規模，進一步推動雲頂新耀在亞洲市場的戰略布局，加速打造覆蓋亞太地區的創新藥商業化平台。

根據意向書，雲頂新耀將向海森生物制藥（亞洲）有限公司支付總額為人民幣2億元的可退還定金。該定金將在意向書簽署後五個營業日內支付，並可根據雙方約定轉為未來收購對價的一部分，或在特定條件下退還至公司指定賬戶。與此同時，海森生物制藥（亞洲）有限公司將授權海森生物制藥（新加坡）有限公司的管理層允許雲頂新耀開展盡職調查，雙方並約定為期六個月的獨家談判期，以推進潛在收購事項。

海森生物制藥（新加坡）有限公司專注於慢性病及急重症領域（尤其是心血管及代謝板塊）的處方藥品商業化，在亞太多個國家和地區擁有14款慢病領域品牌產品的資產權利，包括上市許可持有人（MAH）權利、商標及廣泛的商業化權益，已建立可實現價值兌現的創新泛亞太商業化平台，惠及上千萬的亞太慢病患者。

當前，東南亞地區人口約6億，在慢性病管理領域仍存在顯著未滿足的醫療需求，並具備巨大的市場潛力。雲頂新耀近年來持續深化在慢病領域的戰略布局，產品管線重點聚焦CKM（心血管、腎臟及代謝）等慢病治療領域，與海森生物制藥（新加坡）有限公司的產品組合及商業化能力具備高效協同的潛力。

雲頂新耀致力於成為亞太地區創新藥商業化平台標桿和國際領先的生物制藥企業。過去三年，公司憑借耐賦康®這一腎科領域重磅產品的成功商業化，已打造出國內領先的慢病創新藥商業化平台。目前，公司的商業化產品耐賦康®、維適平®、依嘉®正陸續在中國大陸以外的亞洲權益區域獲批新藥上市申請，並進入當地醫保覆蓋。若順利達成此次收購，公司將邁出全球化戰略布局的關鍵一步，不僅有望加速現有產品的海外商業化落地，帶來海外銷售收入快速增長，還將以「 雲頂速度」擴大國際商業化版圖。

關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，致力於滿足全球市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先制藥企業擁有深厚的專長和豐富的經驗。公司在浙江嘉善擁有具備商業化規模的全球生產基地，並嚴格按照國家藥品監督管理局（NMPA）和歐洲藥品管理局（EMA）的GMP要求及世界衛生組織（WHO）PQ標准建設。

公司聚焦自身免疫、眼科、急重症及CKM（心血管、腎臟及代謝）等疾病治療領域，已打造集全渠道商業化體系與藥品全生命周期商業化能力於一體的商業化平台，並以擁有全球權益的自研mRNA平台為基礎，持續推進mRNA in vivo CAR-T與mRNA腫瘤疫苗等現有管線，同時通過引進及生態孵化潛力平台，拓展研發能力，同時強化全球化布局，加快國際化發展進程。更多信息，請訪問公司官網：www.everestmedicines.com。

關於海森生物制藥（亞洲）有限公司及海森生物制藥（新加坡）有限公司

海森生物制藥（亞洲）有限公司為一家在開曼群島注冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

海森生物制藥（新加坡）有限公司為一家於新加坡注冊成立的有限公司，主要從事慢性病及急重症領域（尤其是心血管及代謝板塊）的處方藥品商業化，擁有14種慢病領域品牌產品在亞太多個國家和地區的資產權利，包括上市許可持有人（MAH）權利、商標及廣泛的商業化權益。

前瞻性聲明

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