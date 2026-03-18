思派健康科技與健醫信息科技達成戰略併購協議，全面升級企業健康保障與保險科技生態

交割完成後，健醫信息科技將繼續保持獨立運營，現任核心團隊及經營政策均不變。現任CEO曹白燕女士將繼續擔任該職務，並獲任思派健康科技副總裁及發展委員會成員，全面參與集團戰略規劃與業務協同，確保管理連續性和整合協同效率。

戰略意義：高度契合主業，四大維度賦能長期協同發展

思派健康科技始終圍繞商業保險經紀與企業醫療健康保障核心賽道，持續佈局能夠提升業務規模、盈利能力與核心競爭力的優質資產。健醫信息科技作為國內領先的醫療保險科技與企業健康福利解決方案提供商，與思派健康科技戰略高度契合，雙方資源互補、能力協同，將為集團帶來顯著長期裨益。

維度1：生態資源協同，擴大覆蓋與交叉銷售能力

健醫信息科技在健康保險產業鏈具備深厚資源，已連接超200家保險總分機構、近 30 萬家醫療服務終端及大量企業客戶。本次戰略併購將顯著擴大思派健康科技的客戶基礎與市場覆蓋面，強化重點區域佈局，推動保險經紀、健康管理、醫療服務、藥品供應等多業務線交叉銷售，實現規模與效率雙提升。

維度2：技術能力升級，提升商保服務交付與數據驅動能力

健醫信息科技為國家高新科技企業，其自主研發的雲端健康保險平台具備AI 驅動的數據處理能力，實現即時理賠結算與智能化運營。整合後將顯著提升思派健康科技在保險經紀、理賠協助、風控管理、用戶服務等環節的運營效率，以數據與科技驅動產品創新，為企業客戶提供更精準、個性化的團體醫療保障與健康管理解決方案。

維度3：優化收入結構，加速實現整體盈利

健醫信息科技具備穩健收入規模與健康利潤率，併購完成後將為思派健康科技帶來穩定的收入增長，助力集團更快實現整體盈利目標，增強財務穩健性與可持續發展能力。

維度4：順應行業趨勢，強化長期戰略佈局

當前中國保險市場快速擴容、高質量發展提速，已成為全球增長最快的保險市場之一。商業健康保險在多項國家政策支持與公眾健康保障需求升級下快速增長，商業健康保險與醫療健康服務加速融合。本次戰略併購精準把握行業發展方向，進一步鞏固思派健康科技在企業健康保障 +保險科技領域的領先地位，強化「保險、健管、醫療、藥品」 一體化服務生態的核心壁壘，為集團長期可持續發展奠定堅實基礎。

攜手共進：以商業保險經紀為核心，服務企業與員工健康

思派健康科技董事會主席、CEO馬旭廣先生表示，非常期待健醫優秀的團隊加入思派大家庭。健醫在保險科技運營、企業健康福利領域的能力，與思派以商業保險經紀為核心的發展戰略高度匹配。未來，集團將全力支持健醫業務拓展，推動渠道、技術、客戶、服務網絡深度融合，持續為保險公司與企業客戶提供一站式、高品質的健康保障服務。

健醫信息科技CEO曹白燕女士表示，健醫將依托思派的保險經紀平台、醫療服務網絡與藥品供應鏈能力，加快產品創新與服務升級，以更專業的服務賦能保險行業，與思派共同推動中國商業健康險與企業健康保障行業的高質量發展。

關于思派健康科技

思派健康科技（股票代碼：0314.HK）是中國領先的商業保險經紀與企業醫療健康保障服務平台，2014 年創立，2022 年於港交所主板上市。集團以商業保險經紀服務為核心，依托覆蓋全國的醫療服務網絡與藥品服務網絡，為企業客戶提供從方案設計、承保、健康管理到理賠協助的一站式保險經紀服務，助力企業優化員工福利、控制醫療成本，同時為保險公司提供精準風控、產品定制與高效理賠運營支持。目前已與數十家大中型保險公司深度合作，服務超600家領先企業與超200萬名企業員工及家屬。

關於健醫信息科技

健醫信息科技是國內領先的商業醫療保險科技與企業員工醫療健康（下稱「企康」）服務平台，國家高新技術企業，專注於為保險公司及中大型企業提供專業的企康「技術+服務」一體化解決方案。目前已服務超過200家保險總分機構及2000家中大型企業，覆蓋近30萬醫療和藥品服務機構，擁有30餘項專利與軟件著作權，並通過ISO27001、CMMI3等國際權威認證。致力於以科技賦能醫療保險和企康管理，持續提升服務效率與質量，構建更完善的企業健康保障生態。

SOURCE 思派健康科技