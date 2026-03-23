藝術中環與合作伙伴攜手呈獻多面向藝術家項目及卓越餐飲體驗

大華銀行 呈獻由香港藝術家 凌佩詩 創作的全新委約大型水墨裝置 《白鏡——內觀之境 》（2026）。

呈獻由香港藝術家 創作的全新委約大型水墨裝置 》（2026）。 金沙中國 首度亮相藝術中環，聚焦展示澳門當代藝術家之作品，包括 李英維、梁子毛及廖克敏 。金沙中國首度呈現澳門當代藝術家專題展覽，聚焦展示李英維、梁子毛及廖克敏的創作實踐。

首度亮相藝術中環，聚焦展示澳門當代藝術家之作品，包括 。金沙中國首度呈現澳門當代藝術家專題展覽，聚焦展示李英維、梁子毛及廖克敏的創作實踐。 MTN Seni Budaya 亮相「Rising Currents」，匯聚八間於印尼當代藝術論述中極具影響力的畫廊。

亮相「Rising Currents」，匯聚八間於印尼當代藝術論述中極具影響力的畫廊。 藝術中環與合作伙伴 Black Sheep、Soho House Hong Kong、Kronenbourg 1664 及 illy 攜手呈獻其標誌性的餐飲款待。

大華銀行呈獻當代水墨創作的跨界對話

藝術中環首席合作伙伴大華銀行，將展出由該行委約香港藝術家凌佩詩創作、全新的大型水墨藝術裝置《白鏡——內觀之境》（2026）。此裝置結合凌佩詩多年來對細胞圖像的視覺研究，以及近年於劍橋大學進行的相關科學研究成果，構築成一座沉浸式的雕塑花園。此作品為凌氏迄今規模最大的裝置創作，由多組手工製作的紙雕塑與流動影像組成，展現其對水墨、紙材及場域建構的成熟掌握。整體空間被構想為一處寧靜而具冥想氛圍的環境，既喚起宇宙景觀的想像，亦融入禪意庭園般的靜觀特質，於節奏明快的藝術博覽會現場中，提供一刻沉靜的停留。

空間中佈滿抽象且向外放射的雕塑形態，其造形靈感源自神經元——負責神經系統中資訊傳遞的細胞——並交織由細胞圖像拼貼而成的紋理，以及呈現細胞運動狀態的投影影像。《白鏡——內觀之境》透過將微觀的生物景觀放大並轉化為可供觀者行走與感知的裝置環境，引導觀者反思身體、心靈與外在現實之間的相互連結。作品在微觀世界與宇宙尺度之間建立一種共感與呼應，回應道家哲學中「萬物如一」的觀念，營造出一處兼具想像力與沉思性的內省場域，邀請訪客展開一段關於內在狀態與自我觀照的思考歷程。

參觀者亦可於「大華銀行藝術空間」的專屬展區，欣賞2025年「大華銀行年度水墨藝術大奬」得獎作品展及「大華銀行年度繪畫比賽」區域精選展。展覽匯聚來自香港、中國內地及東盟地區的得獎作品，體現大華銀行長期持續培育區域藝術人才的承諾，並透過當代水墨及混合媒介的藝術實踐，促進跨文化的藝術對話與交流。

延伸展覽體驗，大華銀行聯同香港註冊慈善機構大華銀行「藝 • 坊」，於展會期間舉辦一系列「大華銀行水墨藝術工作坊」。工作坊由多位香港藝術家帶領，包括何紀嵐、凌佩詩、吳觀麟、唐錦騰教授、邱榮豐教授及楊頌雅，透過結合傳統水墨技法與當代表現方式，引領參加者探索水墨藝術不斷演變的創作語言。工作坊需預先登記，詳情及登記請瀏覽：www.uobartacademy.com.hk/ws2026。

此外，大華銀行亦於展會內的 Central Theatre 舉辦《解讀不可讀之物：當文字化為圖像》研討會，深入探討文字如何於當代藝術語境中轉化為視覺、概念及跨媒介的藝術形式。

大華銀行（香港）行政總裁鄭濬女士表示：「今年標誌着大華銀行與 Art Central 的合作伙伴關係踏入十周年。我們呈獻的項目彰顯大華銀行長期致力推動藝術實踐、支持藝術教育、加強文化連繫，並為香港文化生態體系的社會可持續發展作出貢獻。透過與 Art Central 的合作，我們將持續構建一個與香港創意社群共同成長的平台，並把本地文化藝術連結至更廣闊的區域層面。作為香港藝術月的重點活動，Art Central 匯聚藝術、文化及來自世界各地的觀眾，構建一個充滿活力的國際平台。透過大華銀行藝術空間，我們很高興呈獻悉心策劃的藝術項目，頌揚藝術卓越成就、促進區域交流，並鼓勵具意義的公眾參與。我們期待各地觀眾蒞臨 Art Central，與我們一同展開這趟啟發人心的藝術之旅。」

金沙中國首登藝術中環 展現澳門當代藝術

金沙中國首度亮相香港藝術月，以「聯合合作夥伴」進駐藝術中環，成為首家參與此國際藝壇盛事的澳門綜合旅遊休閒企業。藉着金沙藝廊（Sands Gallery）向國際舞台推介三位澳門當代青年藝術家，展現澳門藝術新浪潮：

李英維 的創作靈感源自於日常生活中的虛擬元素。他的作品表達了與當代社會背景下虛擬與現實的抽象繪畫。通過重覆的方式，塑造作品中看似單調的氛圍，揭示出城市變化以及都市人的生活。

的創作靈感源自於日常生活中的虛擬元素。他的作品表達了與當代社會背景下虛擬與現實的抽象繪畫。通過重覆的方式，塑造作品中看似單調的氛圍，揭示出城市變化以及都市人的生活。 梁子毛 出生於廣東，後移居於澳門，其作品涵蓋平面繪畫與裝置藝術，靈感核心圍繞著「價值」與「文化駁口」二詞。憑藉自身的移居經歷，以及澳門在後殖民語境下的獨特位置，作品深入探討地域文化間的生存狀態，以及藝術本質與價值體系的複雜相生關係。

出生於廣東，後移居於澳門，其作品涵蓋平面繪畫與裝置藝術，靈感核心圍繞著「價值」與「文化駁口」二詞。憑藉自身的移居經歷，以及澳門在後殖民語境下的獨特位置，作品深入探討地域文化間的生存狀態，以及藝術本質與價值體系的複雜相生關係。 廖克敏熱愛漫畫與西洋繪畫，創作以日常為軸心，以輕鬆手法記錄所見所聞、自我感受和天馬行空的聯想。擅長透過細膩而富哲思的視覺語言，建構出一種既私密又開放的藝術對話。

金沙藝廊選址澳門四季名薈的常設藝術空間，自 2022 年成立至今，持續發揮澳門國際文化窗口之角色，匯聚中外藝壇菁英佳作，並為澳門藝術家構築面向國際的展示平台，迄今已策劃 12 場風格多元的展覽，屢獲國際及業界肯定；持續以藝術為紐帶，厚植城市多元發展，深拓澳門藝象的未來力量。

MTN SENI BUDAYA 展出策展項目「RISING CURRENTS」

印尼的當代藝術正以多元的形式持續發展：歷史反思與物質現象在藝術實踐中彼此交織，並共同回應都市生活所構成的多重現實。當地的批判論述與新興的創意感知亦持續互相啟發與重塑，推動其藝術生態的成長。基於此脈絡，藝術中環與印尼文化藝術國家人才管理計劃印尼文化藝術國家人才管理計劃（MTN Seni Budaya）合作呈獻「Rising Currents」策展項目，匯聚八間領先印尼畫廊，包括：EDSU house、Galeri Ruang Dini、ISA Art Gallery、Puri Art Gallery、RUCI Art Space、SAL PROJECT、SEWU SATU 及 V&V。

「Rising Currents」並非推進單一敘事，而是勾勒出定義當下印尼藝術的不同維度及其共通點：從以研究為基礎、具制度根基的實踐，至由年輕一代引領的新穎實驗與視覺語言。這些作品一同展現了印尼當代藝術的持續深化，亦在全球藝術對話中確立其地位。

MTN Seni Budaya 將於3月26日舉行講座 「Rising Currents：當代印尼藝術的演變」。講座將探討印尼當代藝術生態如何在多元的藝術實踐、畫廊基礎建設與社會參與視角中持續發展，反映出該地區的不同創意理念如何在全球藝術版圖中擴展其影響力和共鳴。

BLACK SHEEP 呈獻 EAT CENTRAL

Black Sheep 第三度回歸藝術中環，擔任展會餐飲合作伙伴，並帶來全新且更具規模的 Eat Central，讓訪客一次品味旗下五間最受歡迎的餐廳。陣容包括：口利福的粵式經典名菜、Artemis & Apollo 的溫馨希臘酒館料理、Jean-Pierre 的法式美饌、FALCONE 的新拿坡里佳餚與特色飲品，以及深受港人喜愛的意式雪糕 Messina。

藝術中環呈獻一系列精選佳釀

Soho House Hong Kong 再次進駐藝術中環，帶來期間限定酒吧，並以現居香港的法國藝術家 Faustine Badrichani 與 Elsa Jeannedieu 創作的壁畫作為空間焦點。

酒吧將推出精選雞尾酒單，包括經典的 Picante 及為慶祝 Soho House Tokyo 開幕而全新推出的 Highball Fifty，並提供多款 House 招牌特飲，適合午後與觀展後的悠閒時光。

Kronenbourg 1664 今年以 「藍色視角」 主題進駐藝術中環，打造沉浸式酒廊，將品味法國高級啤酒的瞬間轉化為精心策劃的感官體驗。空間概念源自 1664 Blanc 與日夜交界的 「藍色時刻」，邀請訪客放慢步調、自在交談，細細品嚐 1664 清爽、帶柑橘香氣的獨特風味。

國際咖啡品牌 illycaffè 第三度亮相藝術中環，並呈獻由 John Armleder 創作的 illy Art Collection 系列。以探索感知、接收及藝術與環境之間關係而聞名的 Armleder，將創作靈感延伸至杯碟系列「Tastes」，借鑒其著名的燈飾裝置，營造出波光粼粼的折射之美。屆時系列的視覺元素將點綴整個 illycaffè 空間，在藝術氛圍與咖啡香氣交織之間，為參觀者帶來一段靜謐而愉悅的悠閒時光。

以 Uber Taxi 輕鬆出行

為進一步提升展會體驗，藝術中環今年與 Uber Taxi 攜手合作，為訪客提供順暢而舒適的出行方式。無論是穿越維港，或在城市多個文化地帶之間往返，輕觸一下即可享受靈活便捷的點對點行程。訪客皆可輕鬆抵達展會，從容開展於藝術中環的當代藝術之旅。

藝術中環門票現已公開發售。詳情請瀏覽： artcentralhongkong.com/zh/tickets/ 。

展會日期及開放時間

3月24日（星期二）

貴賓預覽（僅供獲邀者參與）

3月25日（星期三）

公眾參觀 中午12時 – 下午5時

中環之夜 下午5時 – 晚上9時

3月26日（星期四）

公眾參觀 中午12時 – 晚上7時

3月27日（星期五）

公眾參觀 中午12時 – 晚上7時

3月28日（星期六）

公眾參觀 上午11時 – 晚上7時

3月29日（星期日）

公眾參觀 上午11時 – 晚上5時

地點

香港中環海濱，龍和道9號

– 完 –

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關於藝術中環展會

Art Central（藝術中環）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。

展會總監

Corey Andrew Barr 於2019年加入藝術中環展會，在當代藝術領域擁有超過二十年的經驗。他曾在總部位於香港及倫敦，主要經營亞洲當代藝術的著名藝廊擔任總監，並在紐約富藝斯拍賣行擔任專家和銷售主管，為首屈一指的國際藝術家籌備展覽。Barr 於擴展藝術中環展會平台以及鞏固香港作為亞洲領先的當代藝術商業中心的地位發揮了關鍵作用。自2013年起常駐香港，Barr 因致力於促進區域性與全球藝術交流而備受認可。

關於大華銀行

大華銀行有限公司（大華銀行）是亞洲主要銀行，總部設於新加坡，並於中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南開設子公司， 在全球擁有約 470 間分行及辦事處，分佈在亞太、歐洲與北美的 19 個國家。 自 1935 年成立以來，大華銀行透過自然增長和一系列的收購行動不斷壯大。時至今日，大華銀行獲評為世界頂尖銀行之一：獲穆迪投資者服務公司給予 Aa1 評級，標準普爾全球評級和惠譽均給予 AA- 評級。

九十年來，大華銀行一直以客為先，以創造長遠價值為目標，積極創新求變，與時並進，同時對客戶誠摯如一，信守相伴。大華銀行一直致力為連繫東盟內外的個人和企業，建設東盟的美好未來。

大華銀行憑藉區內龐大的業務網絡優勢，協助企業開拓東盟新機遇；並透過數據和客戶洞察持續創新，為客戶提供專屬的服務體驗及度身定制的金融解決方案，滿足每位客戶的獨特需要。大華銀行致力與企業攜手實現可持續的未來，透過促進社會共融，為環境帶來正面的影響，推動經濟增長。作為一家負責任的金融服務機構，大華銀行堅守對社會和各持份者誠摯如一的承諾，堅定不移地支持藝術發展，以及在兒童和教育的領域推動社會進步。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

關於印尼文化藝術國家人才管理計劃（National Talent Management for Arts and Culture）

印尼文化藝術國家人才管理計劃（MTN Seni Budaya）由印尼共和國文化部管理，致力於發掘、培育及推廣印尼的創意人才。透過推動可持續的人才發展及拓展國際曝光機會，該計劃旨在提升印尼創意從業者的專業水平，並協助他們與全球舞台建立連結。

關於文化藝術盛事（文藝盛事）基金

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以及促進文化藝術交流。

SOURCE 藝術中環