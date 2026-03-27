第五屆「香港遊戲優化和推廣計劃」頒獎典禮暨分享會嘉許傑出本地初創遊戲公司

主辦機構邀請文創產業助理專員葉敏儀女士擔任頒獎嘉賓，並恭賀今屆得獎的本地初創有限公司。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑先生表示：「人工智能的發展為遊戲產業帶來嶄新機遇，在技術開發及測試優化等方面大大提升效率。但是一款成功的遊戲往往源於創作者的想像力、創作力，以及對身邊事物的觸覺。科技可以協助創作，但真正打動玩家的，始終是人類的創意與故事。香港擁有不少具潛力的遊戲創作人才，我們希望透過『香港遊戲優化和推廣計劃』支持本地初創遊戲公司，協助他們把優秀的原創遊戲推向國際市場，進一步提升香港遊戲產業的競爭力。」

第五屆優化和推廣計劃為入選公司提供 45 至 55 萬港元資助，以「實報實銷」的方法用於推廣其指定遊戲，及於著名的東京電玩展2025設立香港館，並獲業內專家提供技術與市場指導。計劃還涵蓋市場營銷、遊戲測試、資金引入等培訓，並為每間入選公司安排兩名實習生擔任遊戲測試員，以改善該指定遊戲，有關實習生的薪酬由優化和推廣計劃支付。此外，入選公司透過報章、社交平台、網站及活動，提升入選公司及遊戲的市場曝光率。

四間表現最卓越的入選公司更可額外獲得10萬港元，即共55萬港元資助及獎狀，以進一步推廣其指定遊戲。這四間公司及其指定遊戲是：

公司名稱 指定遊戲名稱 Bright Success Technology Limited 耀隆科技有限公司 Three Kingdoms Asunder 三國英傑大戰 Lokin Studios (Hong Kong) Limited School 666 LOST Studio Ltd LOST Studio Trillion AI Co Ltd Dream Décor 夢幻家居

查閱第五屆「香港遊戲優化和推廣計劃」、11間入選本地初創遊戲公司及其指定遊戲的介紹，請瀏覽網頁：https://www.geps.hk/

有關香港數碼娛樂協會

香港數碼娛樂協會於1999年成立，是一個非牟利組織，致力推動香港的數碼娛樂業發展。協會的使命為藉著推動本地發展商之共同合作，促進行業的繁榮、開拓及發展數碼娛樂市場、推動本地行業的技術發展，藉此增加本地產品的國際競爭力、促進數碼娛樂業與其他相關行業之溝通，包括玩具業、娛樂業及視像遊戲業、建立數碼娛樂的良好形象、以及致力保護知識產權及打擊翻版軟件。欲知更多關於香港數碼娛樂協會，請瀏覽www.hkdea.org。

有關文創產業發展處

文創產業發展處（文創處）於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。

SOURCE 香港數碼娛樂協會