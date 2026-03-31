智元與香港中文大學達成戰略合作，共建具身智能產學研高地，賦能香港科創生態

雙方合作的戰略價值主要體現在以下兩個維度：

以基礎研究突破驅動具身智能規模化應用： 聯合研發項目將聚焦具身大模型的泛化能力與數據閉環體系建設，推動基礎科學研究與實際應用場景深度融合，加速前沿技術在真實世界中的大規模部署與落地。

聯合研發項目將聚焦具身大模型的泛化能力與數據閉環體系建設，推動基礎科學研究與實際應用場景深度融合，加速前沿技術在真實世界中的大規模部署與落地。 為香港科創生態培育頂尖人才： 雙方將建立常態化的高端人才聯合培養機制。香港中文大學的優秀本科生、碩士及博士研究生將獲得進入智元實習、開展課題研究的專屬通道。藉此通道，香港青年人才將能更早接觸產業前沿與真機工程實踐，從而為本地創新科技發展儲備高素質的研究與實戰型人才。

智元合夥人、高級副總裁兼首席科學家羅劍嵐博士表示：「具身智能要真正實現規模化應用，必須回歸科學本身，尋求基礎研究的範式突破。香港具備連接全球科技創新的獨特優勢，而香港中文大學則擁有深厚的學術底蘊。通過此次合作，我們不僅能夠加速具身智能底層技術的突破，更希望將智元的產業資源與香港的學術生態緊密融合。作為長期的生態共建者，智元將在香港持續投入，與學界攜手為行業培養下一代領軍型人才。」

香港中文大學副校長岑美霞教授表示：「中大一直致力推動產學研協同發展。智元在具身智能領域的商業化探索，為大學帶來寶貴的高質量數據與硬件平台。此次合作將有效提升高校科研成果的轉化效率，並進一步鞏固香港作為國際人工智能領域人才高地的地位。」

此次戰略合作的全面啟動，標誌著智元正以務實且堅定的姿態深度融入香港科技創新生態。未來，智元將持續與產學研各界攜手並進，深化協同合作，共同推動具身智能產業的繁榮發展。

關於智元（AGIBOT）

智元成立於 2023 年 2 月，聯合創始團隊由具有豐富產業經驗的全球知名企業核心高管、人工智能領域頂尖科學家等業內資深人士共同組成，具備深厚的核心技術背景、全面的產業管理經驗及豐富的產業資源。智元構建了領先的機器人「本體 + AI」全棧技術，推出遠征、精靈、靈犀、酷拓等完整產品組合，覆蓋多元應用場景。智元在全球範圍內率先實現人形機器人的規模化量產與商業化落地，產品銷往多個國家及地區。2026 年 3 月，智元第 10,000 台通用具身機器人正式量產下線，標誌著具身機器人已由技術驗證階段全面邁入規模商用時代。

關於香港中文大學

香港中文大學（中大）成立於 1963 年，為享譽國際的研究型綜合大學，在全球大學中名列前茅。中大位處亞洲核心地帶，一直秉持「結合傳統與現代，融會中國與西方」的使命。中大設有九所書院，與大學相輔相成，提供以學生為本的全人教育及關顧輔導，加強師生之間的交流與互動。大學設有八個學院，包括文學院、工商管理學院、教育學院、工程學院、法律學院、醫學院、理學院及社會科學院，連同研究院，共開設超過 300 個本科及研究生課程。各學院積極參與廣泛研究領域，設有多個研究所及研究中心，於高質量跨學科研究中各具專長。

中大一直致力推動創新科技，目前於全球擁有超過 2,400 項已獲授權專利，部分已與業界達成合作，將創新科技引入市場。在 2024 至 25 年度，中大共申請 425 項專利，並有 575 項專利獲批，涵蓋醫療科技、生物科技、信息科技、電訊及材料科學等領域。

SOURCE AGIBOT