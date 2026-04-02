華為雲尚海峰：出海迎來三大新趨勢，亞太區域是中企首選

其次，數位化與 AI 深度融合，成為出海新基建。AI 技術全面滲透出海全流程，從前端行銷、客服到後端供應鏈、智慧製造，數位化手段持續降低出海門檻，「無 AI、不出海」已成行業共識。最後，出海路徑從「單打獨鬥」轉向「艦隊出海」，產業協同成為破局關鍵。龍頭企業引領上下游夥伴資源共享、優勢互補，才能更好形成產業合力，實現市場突破。

近年來，憑藉文化相近、交通便利、市場經濟高速成長、消費族群年輕化等多重優勢，亞太市場已經成為中企全球化能力的「第一塊試金石和核心陣地」。尚海峰介紹，早在 2018 年，華為雲便選定香港作為出海第一站，正式開啟亞太及全球市場的拓展征程。多年來，華為雲始終將服務「中企出海」作為核心戰略，持續加碼亞太地區雲基礎設施布局。目前，泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等亞太核心區域的雲 region 已陸續開服，構建起覆蓋亞太主要區域的低時延網絡，並成功落地 AI 算力服務和 Tokens 服務，用中國先進的雲與 AI 技術，讓中企「出海」如同「回家」一般便捷。

除了紮實的基礎設施布局，華為雲還圍繞企業出海需求，打造了全方位、多層次的出海服務體系與解決方案，精準鏈接各方資源，讓出海企業能夠快速找到「懂當地、懂行業、懂自己」的合作夥伴，全方位解決出海過程中的本地化、數位化、合規化等核心難題。

尚海峰表示，華為三十餘年深耕全球市場，積累了豐富的出海經驗、技術儲備與生態資源，如今願將這些寶貴成果毫無保留地分享給廣大中企。未來，華為雲將持續以雲、AI 技術為核心，以亞太市場為重要支點，以生態協同為重要路徑，充分發揮自身基礎設施、技術服務、本地營運等方面的優勢，陪伴更多中國企業勇闖全球市場，與合作夥伴攜手打造中企出海的產業合力，共同探索中國企業全球化發展的新機遇、新路徑，讓中國技術與中國品牌在全球市場綻放更大價值。

SOURCE Huawei Cloud APAC