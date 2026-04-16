從數據合作到產業共融：滬港開放數據競賽邁入新台階

競賽依托香港的data.gov.hk、空間數據共享平台及上海的data.sh.gov.cn，並結合上海市新能源汽車公共數據採集與監測研究中心以及上海特易信息科技有限公司所提供的行業數據集。競賽聚焦智慧出行、智慧生活、智慧環境及智慧經濟四大核心領域，充分利用兩地豐富的開放數據資源，開創前沿應用方案，共同推動滬港數字經濟深度融合。本屆競賽特別加入更多國際元素，鼓勵滬港團隊積極探索國際化應用場景，推動兩地的數字技術與創新能力走向全球。

署理數字政策專員張宜偉先生, JP在開幕典禮致詞時表示競賽讓兩地青年、科研團隊和企業在國家戰略的框架下展示創意，推動數字經濟高質量發展。特區政府近年透過優化數據治理，積極完善數據開放、共享和流動，促進政府內部以及各行業的數據應用。數據要素的開發利用是一場長跑，滬港兩地的強強聯手，必將為國家數字經濟的高質量發展貢獻龐大力量。

上海市數據局副局長錢曉先生提出了深化場景挖掘、增加數據供給及深化交流機制三點希望，並表示：「通過大賽加強滬港兩地在數字經濟領域的全方位生態合作，共同打造一批示範性強、可落地、可複製的典型案例。促進兩地在數字化轉型方面的交流和經驗學習。通過大賽，加強兩地人員培訓交流，持續拓展國際視野，增強創新創業能力。」

論壇除以上嘉賓外，更榮幸邀請到一眾來自香港及內地政府官員、企業家及團隊，分享滬港開放數據發展和未來規劃，並表達對滬港合作的期待和支持。

滬港數據生態合作論壇：聚焦科研數據平台

4月14日舉行的「滬港數據生態合作論壇」，以「科研數據平台」為主題，匯聚數據專家深度探討如何打通科研數據合作通道，包括分享科研數據的應用及科研數據共用的合規機制如何應用於滬港跨境數據合作。論壇另設圓桌討論環節，深入探討全球人力資源數據及醫療數據的收集、合規挑戰與應用場景。

「滬港數據合作館」全方位展示創新成 果

為期四天設於InnoEX的「滬港數據合作館」展覽，展示上屆競賽參賽隊伍在智慧出行、智慧生活、智慧環境及智慧經濟四大領域的數據應用成果，以及如何運用數據解決實際問題，創造社會價值。展覽為業界提供難得的平台，了解兩地開放數據資源並發掘商業機遇。2025年滬港得獎隊伍亦於「滬港數據合作館」展示得獎作品。

「數據要素×滬港合作開放數據競賽2026」現正接受報名

有興趣為香港和內地創新科技出力，貢獻兩地合作數據方案的團隊可於2026年5月18日或之前報名參加競賽簡介會，並於2026年6月15日前遞交方案建議書。成功入圍隊伍將於2026年6月下旬至8月接受導師培訓，更有機會親身出席8月於上海舉辦的決賽環節。

競賽詳情，請瀏覽官方網站：https://hkshadata.org

SOURCE B4B Limited