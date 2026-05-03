香港民間反詐騙大聯盟平台正式啟動

本次啟動儀式邀請多位政界及科技界代表共同出席，包括吳杰莊議員（民間反詐騙大聯盟發起人）、沈豪傑先生，BBS，JP（港區全國人大代表、聯合發起人）、吳文謙先生（區塊鏈合規專業人士協會董事、聯盟發起人），以及來自產業界的代表，包括Web3Labs、漫霧及Z Oracle等機構。多方代表於台上共同啟動聯盟平台，象徵香港首個結合民間力量與科技能力的反詐騙協作平台正式投入運作。

聯盟成員涵蓋廣泛社會界別，包括顧問團成員黎棟國、前警務處處長鄧竟成、特首政策組經濟發展專家組顧問黎永良，以及來自法律界、科技界及地區人士等專業力量，反映社會各界對推動反詐騙工作的高度共識與支持。

由理念到落地 推動反詐騙進入協作新模式

近年香港詐騙案件持續上升，涉及手法日益複雜，涵蓋網絡詐騙、投資騙局及跨境數碼資產詐騙等多個領域。早於數年前，吳杰莊議員已倡議成立「民間反詐騙大聯盟」，希望透過整合社會各界資源，加強防騙教育並協助受害人。

本次平台的正式啟動，標誌著該倡議進一步發展為一個具體可執行的數碼基礎設施，將分散於不同機構之間的資訊與能力進行整合，提升整體反詐騙效率。

吳杰莊議員表示：「香港面對的詐騙問題已經不再是單一機構可以解決的挑戰，而是涉及金融機構、科技平台及社會各界的共同責任。過去我們提出成立反詐騙大聯盟的構想，今天透過這個平台，我們終於可以將理念轉化為實際運作的系統，讓資訊可以更有效流通，讓受害者得到更及時的支援，同時提升整體社會的防騙能力。未來我們亦希望這個平台能夠進一步發展，成為香港以至國際層面的重要反詐騙協作基礎設施。」

以科技為核心 打造反詐騙數碼平台

本次啟動的民間反詐騙大聯盟平台，是一個面向公眾及機構的反詐騙數碼入口，透過人工智慧及區塊鏈數據分析技術，提供多項功能以支援防騙及調查工作。

平台設有反詐舉報及風險掃描功能，用戶可輸入可疑的錢包地址、網站或聯絡方式，系統將即時進行風險分析，協助識別潛在詐騙活動。同時，平台亦提供結構化的案件提交系統，讓受害者能夠提交交易紀錄、截圖及相關證據，協助後續調查及跟進工作。

在技術層面，平台透過區塊鏈數據分析工具，對資金流向進行追蹤，協助識別可疑交易路徑，並為調查人員提供支持。此外，平台亦連接不同機構，包括交易平台、網絡安全公司及合規機構，促進情報共享及協作處理。

平台同時設有公眾資訊專區，提供最新詐騙手法、風險提示及防騙知識，提升市民的防騙意識，從源頭減少受害情況。市民亦可透過大聯盟平台查詢相關資訊及提交資料，詳情請瀏覽官方網站：www.antifraudalliancehk.com

技術驅動協作 Z Oracle推動平台落地運行

JZ於演講中表示：「我們在設計這個平台的時候，有一個很簡單的出發點，就是讓普通市民在遇到可疑情況時，有一個可以即時查詢、即時求助的地方。過去很多受害者在發現被騙之後，不知道應該向哪裡求助，也不知道手上的資料是否有用。這個平台的作用，是將這些資訊轉化為有結構的數據，讓專業機構可以更快理解發生了什麼事情。」

他進一步指出：「平台同時連接了技術分析能力與機構網絡。例如，一個錢包地址如果被多名用戶舉報，系統會自動標記風險，並結合鏈上數據分析，協助識別資金流向。這些資訊可以幫助相關機構更快作出判斷，從而提高處理效率。我們希望這個平台不只是事後的工具，而是可以在詐騙發生之前，就讓更多人識別風險，避免損失。」

匯聚產業與社會力量 建立長期反詐生態

大聯盟將持續吸納來自不同領域的參與者，包括虛擬資產服務提供者、網絡安全機構、法律專業人士及金融機構，透過建立長期協作機制，逐步形成一個穩定且可持續的反詐騙生態。

透過結合科技能力與社會資源，大聯盟希望不僅能協助受害者處理個案，更能從制度及教育層面降低詐騙發生的機會。

關於香港民間反詐騙大聯盟

香港民間反詐騙大聯盟（Hong Kong Anti-Fraud Alliance）由立法會議員、科技業界及地區領袖共同發起成立，旨在集合社會力量推動反詐騙工作，並提升市民對詐騙風險的認知。大聯盟致力透過結合科技與專業資源，協助受害者申訴及報案，推動防騙教育及宣傳，並研究利用數碼技術及法律手段協助追討損失，從而建立更完善的社會防詐體系。官方網站：www.antifraudalliancehk.com

關於Z Oracle

Z Oracle是一家專注於區塊鏈數據分析與數碼資產安全的科技公司，致力於為政府機構、金融機構及企業提供專業的風險識別及調查支援。公司透過自主研發的技術平台，結合鏈上數據分析與智能風險模型，協助客戶理解資金流向、識別潛在風險並提升整體安全水平。Z Oracle同時積極參與行業合作，推動建立更高效的數碼資產安全基礎設施，促進市場的長期健康發展。官方網站：www.zoracleonline.io

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