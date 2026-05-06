第十屆亞太區農業技術展覽暨會議盛大開幕

政策驅動 × 產業轉型 臺灣成為關鍵示範市場

面對氣候變遷、疫病風險與供應鏈重組，農業產業正加速邁向智慧化與韌性發展。臺灣在動物疫病防控與智慧農業推動方面持續取得成果，並成功恢復非洲豬瘟非疫區資格，進一步強化國際市場信心。

同時，政府持續推動畜牧產業現代化與永續轉型，透過畜舍升級、廢水資源化、沼氣再利用等技術，帶動產業升級，逐步建構兼具效率、韌性與環境友善的現代畜牧體系 。

科研轉化 × ESG應用 加速農業創新落地

本屆展會由農業部水產試驗所串聯農業創新育成中心資源，聚焦「淨零轉型」、「資源循環」及「智慧科技」三大核心，推動跨領域研發成果商品化與產業應用。

透過技術媒合機制，協助企業降低研發風險，加速綠色轉型，包括碳權基礎建構、碳足跡盤查、農業副產物高值化，以及導入AI預警與韌性管理系統，強化企業在永續與國際供應鏈中的競爭力。

展出亮點聚焦 從科研創新到產業應用全面升級

展出亮點方面，工研院首度於本展館分享「現代化畜舍抵禦極端氣候，強化生物安全、污染防治與肉品冷鏈，建構具韌性之現代化養豬體系」推動成果，呼應產業對飼養管理、轉型升級與肉品供給品質的高度重視，展現臺灣養豬產業轉型的重要里程碑。

同時，農業部畜產試驗所亦展示多項研發成果，涵蓋智慧畜牧管理、基因選種、資源循環與動物健康應用，透過感測監測、數據分析與生物技術導入，推動畜牧產業由生產端到應用端的全面升級，強化產業效率、韌性與品質 。

國立中興大學產學新創聯合展區展出多項前瞻農業技術成為本屆亮點，包括榮獲國科會與經濟部重點補助支持發展的「零藥害AIoT燻蒸系統」，及膜淨水節能技術、植物病毒檢測試劑與病原鑑定服務、提升雞蛋產量之專利益生菌、結合無人機與智慧辨識的蟻害防治方案、天然開根劑與生物刺激素、微藻固碳循環技術等，全面展現產學研整合成果，呼應展會智慧、低碳與高效農業發展主軸。

此外，多家指標企業亦展出創新解決方案，包括大成集團推動精準3R營養策略、全能深耕「胜肽蛋白 × 益生菌 × 酸化劑」腸道健康應用，以及萬能生醫推出針對台灣株的雞傳染性支氣管炎（IBV）疫苗。

從科研創新到產業應用，從精準營養到疫病防控，全面回應動物健康與養殖效率提升需求，展現畜牧產業邁向高效與永續發展的最新趨勢。

45場專業論壇 串聯政策、技術與實務

展會期間規劃 45 場專業論壇，邀集國內外產官學專家，聚焦：

生物安全與疫病防控

極端氣候下的養殖韌性

無抗養殖與腸道健康

精準營養與飼料效率

智慧農業與自動化應用

從政策、技術到實務應用，協助業者快速掌握可執行策略。

立足臺南 強化產地鏈結與產業價值

展會持續於臺南舉辦，緊密連結南部農業與養殖產業聚落，使技術展示更貼近實際應用場域，同時提升專業買主的參與品質與媒合效率。

十週年里程碑 打造亞太農業新未來

邁入第十週年，亞太區農業技術展持續以Innovation Technology｜Green Sustainability｜Resilient Connections為核心主軸，串聯產業鏈上下游。

未來將持續深化國際合作與市場拓展，打造亞太最具影響力的農業科技交流平台。

更多展覽與論壇資訊，請參閱官方網站： www.agritechtaiwan.com

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