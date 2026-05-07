連雲港：發佈「共鑄金箍棒」計劃

新聞提供者江蘇省第二十一屆運動會
07 5月, 2026, 08:14 CST
連雲港2026年5月6日 /美通社/ -- 吉祥物猴寶意外「掉褲」萌翻了網絡後，連雲港正藉著這股「潑天的流量」，開啟城市賽事經濟的「合夥時代」。5月6日，江蘇省連雲港市舉行專場發佈會，對外發佈江蘇省第二十一屆運動會暨連雲港賽事經濟戰略合作計劃——「共鑄金箍棒」計劃。金箍棒是《西遊記》中敢闖敢干、逐夢前行的力量象徵。連雲港通過「斤斤匯聚、萬斤共贏」的口號，向全球合作夥伴發出「13500斤商機，與我共贏！」的共創邀請。
「共鑄金箍棒」計劃設計了四個合作夥伴類別與詳盡權益清單，既擁抱龍頭企業，更眷顧每一個追夢的微小個體。合作夥伴分為「定海神針•戰略合作夥伴」「百煉金箍•共創合作夥伴」「鎮場神器•成長合作夥伴」「如意繡針•追夢人」四個層級，合作金額門檻從最高3000萬元到最低3000元不等，還將通過搖號產生10位免費享受權益的「錦鯉」。配套權益清單涵蓋城市品牌、榮譽、服務、消費、商務等權益包。
2026年，江蘇省第二十一屆運動會落地連雲港，與「蘇超」的雙賽疊加，為連雲港賽事經濟帶來新的機遇。連雲港市委常委、市委秘書長、市委宣傳部部長胡竹通過「猴寶」的氣度、「一杯奶茶」的溫度、「手工穿戴甲」的廣度三個故事來闡述、發佈了連雲港的城市願景。「猴寶的故事，能看到城市的灑脫豁達；奶茶的故事，能看到城市的千帆競發；穿戴甲的故事，能看到連雲港與世界的對話。我們向您發出『城市合夥人』的誠摯邀約，願一起把握賽事經濟商機，共贏美好未來！」他說。
本次發佈會現場，江蘇湯溝兩相和酒業有限公司董事長朱耀匯，左心房鮮果茶主理人房浩分別分享他們的故事與夢想，並為金箍棒加注能量、點亮城市願景。
SOURCE 江蘇省第二十一屆運動會
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