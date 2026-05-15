寶尊股東週年大會安排

上海2026年5月15日 /美通社/ -- 寶尊電商有限公司（納斯達克：BZUN及港交所：9991）（「寶尊」或「本公司」），中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者，今日宣佈其將於2026年6月16日（星期二）下午3:00（香港時間）（或紐約時間2026年6月16日（星期二）上午3:00）舉行其股東週年大會（「股東週年大會」）。大會將假座香港觀塘鴻圖道71號瀝洋9樓舉行。

股東週年大會通告（其中載有將於大會提呈股東批准的決議案）連同股東週年大會通函、代表委任表格及美國存託股（「美國存託股」）投票指示卡可於本公司的投資者關係網站http://ir.baozun.com獲取。

截至香港時間2026年5月15日（星期五）營業時間結束時本公司每股面值0.0001美元的普通股（「普通股」）的登記在冊持有人將符合資格出席股東週年大會並於會上投票。截至紐約時間2026年5月15日（星期五）營業時間結束時的本公司美國存託股登記在冊持有人如希望行使其對相關每股面值0.0001美元的A類普通股的投票權，須向美國存託股的存託人JPMorgan Chase Bank, N.A.發出投票指示。

安全港陳述

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計畫」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「指引」、「日後」、「展望」及類似陳述加以識別。非過往事實的陳述，包括有關本公司策略及目標的陳述，計畫交易的完成或利益的陳述，均屬或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載者出現重大分別，包括但不限於載于本公司向美國證券交易委員會提交的存檔檔及本公司于香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告、通告或其他檔內。本公告提供的所有資料以截至本新聞公布日期為准，並基於本公司認為截至該日期屬合理的假設，而且除根據適用法律外，本公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的任何責任。

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創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高品質可持續業務發展的目標，秉承"科技成就商業未來"，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

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