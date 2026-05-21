香港互聯網註冊管理有限公司響應「全球無障礙宣傳日」

持續推動數碼無障礙 促進共融與可持續發展的數碼社會

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 今日為一年一度的「全球無障礙宣傳日」 （Global Accessibility Awareness Day，GAAD）。「全球無障礙宣傳日」的核心意義在於推動數碼世界的平等與共融。它強調數碼無障礙，確保視覺、聽覺、肢體或認知障礙人士能獨立使用網站、流動應用程式及數碼服務，避免因設計不周而未能惠及所有用戶。同時倡導共融設計，在開發初期便加入數碼無障礙設計，避免後期修補。這不僅是技術層面的改善，更是社會公平與包容的重要體現。

香港互聯網註冊管理有限公司 （HKIRC）呼籲社會各界持續提升對數碼無障礙的重視，並將共融設計理念融入網站、流動應用程式及各類數碼服務之中，確保每位市民均能平等參與數碼生活。

全球無障礙宣傳日是一項國際性活動， 旨在推動全球關注數碼無障礙及共融設計， 並鼓勵各界在開發及提供數碼服務時， 考慮不同能力用戶的需要。 該倡議強調透過簡單而實際的設計改進， 讓殘疾人士及長者能更容易使用網站、 流動應用程式及各類數碼平台。隨着數碼科技迅速發展，網絡平台已成為市民獲取資訊、 使用公共及商業服務，以及參與社會及經濟活動的重要渠道。 然而，若缺乏無障礙設計，相關服務或會構成使用障礙， 影響有需要人士的自主性及參與度。

作為香港互聯網生態的重要持份者， HKIRC 致力推動本地互聯網的穩健、安全及可持續發展， 並深信數碼無障礙是建構共融社會的重要基石。 無障礙設計不僅有助照顧殘疾人士及長者的需要， 亦能提升整體用戶體驗，惠及更廣泛的用戶群。

作為「數碼無障礙嘉許計劃」的主辦單位， HKIRC 積極推廣數碼無障礙理念， 加強公眾及業界對無障礙設計的認識， 並鼓勵機構將無障礙納入數碼服務的規劃及持續優化工作。HKIRC 行政總裁兼數碼無障礙嘉許計劃諮詢委員會主席黃家偉工程師表示： 「數碼無障礙並非只為某一特定群組而設， 而是讓每一位市民都能順暢、尊嚴地使用數碼服務。 全球無障礙宣傳日提醒我們， 若能在設計初期加入無障礙考量， 便能為社會創造更廣泛而長遠的共融價值。」

展望未來，HKIRC 將繼續發揮平台角色， 推動數碼共融相關工作，並鼓勵社會各界將數碼無障礙視為提升用戶體驗及服務質素的重要一環。

為進一步推動業界實踐數碼無障礙，HKIRC 現正接受「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」申請。同時，HKIRC 將舉辦免費工作坊，協助機構了解無障礙設計原則及實務應用，歡迎有興趣的機構踴躍參與。

計劃詳情：https://www.digital-accessibility.hk/

在今年的全球無障礙宣傳日， HKIRC 期望凝聚更多力量， 把對數碼無障礙的關注轉化為實際行動， 共同建構一個人人可達、人人共享、 可持續發展的數碼未來。

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