旭化成開發出面向先進半導體封裝的「感光性聚醯亞胺薄膜」

新聞提供者

旭化成株式會社

21 5月, 2026, 10:00 CST

東京2026年5月21日 /美通社/ -- 旭化成株式會社（總公司：東京都千代田區，法定代表人總經理：工藤幸四郎，以下簡稱本公司）宣佈，為滿足面向AI半導體的先進半導體封裝不斷升級的需求，公司新開發出感光性聚醯亞胺薄膜（以下簡稱本開發品）。目前，本開發品已進入客戶評估階段，力爭儘早上市。

1．背景
旭化成集團將電子業務定位為引領集團整體利潤增長的重點成長業務，持續開展包括感光性聚醯亞胺PIMEL™和感光性幹膜（DFR）SUNFORT™等在內的電子材料業務。基於這些技術積累，公司致力於材料與工藝技術的進一步升級，以滿足先進半導體封裝領域日益增長的需求。

新開發的感光性聚醯亞胺薄膜
新開發的感光性聚醯亞胺薄膜
感光性聚醯亞胺薄膜與「SUNFORT™ TA系列」的重新佈線層截面圖
感光性聚醯亞胺薄膜與「SUNFORT™ TA系列」的重新佈線層截面圖
新開發的感光性聚醯亞胺薄膜 感光性聚醯亞胺薄膜與「SUNFORT™ TA系列」的重新佈線層截面圖

近年來，在AI資料中心需求擴大的背景下，先進半導體封裝市場對封裝面積擴大的要求也日益增強，如多晶片的高集成化以及仲介層的大型化等。與此同時，從晶圓級向面板級轉變、3D結構化，以及封裝基板佈線的微細化和多層化趨勢的加速等，對性能的要求也進一步提高。

2．開發概要
本開發品正是為滿足上述需求而開發的。除採用已擁有市場實績的PIMEL™技術外，在實現薄膜化的過程中，還融合了SUNFORT™所積累的材料與生產技術，SUNFORT™在微細線路和3D封裝形成所不可或缺的銅柱（Copper Pillar）形成用途方面擁有豐富的實績。依託這些優勢，本開發品除可用于面向半導體封裝的重新佈線層外，也有望應用于封裝基板用絕緣層。

在薄膜工藝方面，通過層壓工藝可在大尺寸面板上輕鬆形成均勻的絕緣樹脂，因此有望提升半導體封裝製造的生產效率。同時還具備膜厚均勻性優異、容易應對絕緣層數增加的特點。在未來預計持續擴大的面板級封裝（PLP1）領域，本開發品也有望為提升良率與生產效率做出貢獻。

在先進半導體封裝大型化的背景下，液態工藝與薄膜工藝的研究正在同步推進。本公司將繼續致力於滿足客戶多樣化需求的材料開發，積極開拓市場。

此外，本公司還在推進將本開發品與可形成1.0μm線寬電路的高性能感光性幹膜SUNFORT™ TA系列※2相結合的提案，以實現微細線路與絕緣樹脂層均通過薄膜工藝形成。同時，公司也將推進與可形成半導體封裝3D化所需高縱橫比銅柱的感光性幹膜SUNFORT™ CX系列相結合的解決方案。

常務執行官兼材料領域電子材料市場部門負責人 植竹伸子 表示：
隨著AI半導體性能的不斷提升，先進半導體封裝需要更大面積、更高精細度的封裝技術。旭化成將融合迄今積累的感光性聚醯亞胺樹脂PIMEL™與感光性幹膜SUNFORT™技術，推進適應大尺寸面板的新型薄膜工藝方案。我們希望通過本開發品，為客戶提升良率與生產效率做出貢獻，並為先進半導體封裝的進一步升級持續提供支援。

※1 Panel Level Packaging（PLP）：相較于傳統晶圓級製造，使用更大尺寸面板製造半導體封裝的技術。
※2 旭化成開發出面向先進半導體封裝的全新感光幹膜SUNFORT™
https://www.asahi-kasei.cn/news/2025/c250526.html （2025/5/26發佈）

SOURCE 旭化成株式會社