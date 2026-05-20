鲨鱼宝宝戲水結合新加坡費爾蒙酒店，打造沉浸式家庭住宿體驗

新加坡首度推出的家庭住宿專案，結合主題客房、互動活動與池畔餐飲，

集結鲨鱼宝宝、萌小獅（Merli，魚尾獅的暱稱）與 Pakcik 三大人氣角色

新加坡2026年5月20日 /美通社/ -- 新加坡費爾蒙酒店將 Pinkfong 鲨鱼宝宝的童趣世界完整搬進飯店，推出沉浸式家庭住宿體驗，活動期間自 2026 年 5 月 18 日至 11 月 17 日。這次體驗由酒店攜手新加坡旅遊局與 Pinkfong 鲨鱼宝宝 共同打造，將傳統的家庭住宿，升級為一場以故事為主軸的度假之旅，融合主題客房、趣味餐飲與互動環節，邀請全家人一同探索。

鲨鱼宝宝首次在新加坡同時與兩位深具在地特色的角色聯手登場：以魚尾獅為靈感、新加坡旅遊局的萌小獅（Merli，魚尾獅的暱稱），以及新加坡費爾蒙酒店的招牌獅子吉祥物 Pakcik。三位角色共同串起一場以角色為核心的奇幻旅程，將國際娛樂魅力與濃厚的在地風情完美交織。