鲨鱼宝宝戲水結合新加坡費爾蒙酒店，打造沉浸式家庭住宿體驗

新聞提供者Fairmont Singapore
20 5月, 2026, 22:19 CST
新加坡首度推出的家庭住宿專案，結合主題客房、互動活動與池畔餐飲，
集結鲨鱼宝宝、萌小獅（Merli，魚尾獅的暱稱）與 Pakcik 三大人氣角色
新加坡2026年5月20日 /美通社/ -- 新加坡費爾蒙酒店將 Pinkfong 鲨鱼宝宝的童趣世界完整搬進飯店，推出沉浸式家庭住宿體驗，活動期間自 2026 年 5 月 18 日至 11 月 17 日。這次體驗由酒店攜手新加坡旅遊局與 Pinkfong 鲨鱼宝宝 共同打造，將傳統的家庭住宿，升級為一場以故事為主軸的度假之旅，融合主題客房、趣味餐飲與互動環節，邀請全家人一同探索。
鲨鱼宝宝首次在新加坡同時與兩位深具在地特色的角色聯手登場：以魚尾獅為靈感、新加坡旅遊局的萌小獅（Merli，魚尾獅的暱稱），以及新加坡費爾蒙酒店的招牌獅子吉祥物 Pakcik。三位角色共同串起一場以角色為核心的奇幻旅程，將國際娛樂魅力與濃厚的在地風情完美交織。
新加坡費爾蒙酒店與史丹福瑞士酒店常務董事 William J. Haandrikman 表示：「這次合作將鲨鱼宝宝的國際魅力與新加坡獨有的元素融合在一起，為家庭旅客打造出沉浸、有趣又難忘的體驗。」
家庭住宿專案內含房內主題佈置巧思、鲨鱼宝宝專屬電視頻道，以及多款獨家紀念好禮，包括「小小探險家」托特包、「好朋友」鑰匙圈與可收藏的 Plush Buddy 絨毛玩偶，每次訂房即贈送一套。
整場體驗的核心位於酒店池畔餐廳 The Eight，現場推出以鲨鱼宝宝為靈感設計的主題菜單，並提供主題泳池玩具租借服務。菜單專為孩童量身設計，同時兼顧全家人的味蕾，精心呈現多款充滿童趣的料理，例如 Chomp & Chips 鯊魚薯條、Ooey Gooey Mac & Cheese 牽絲起司通心粉、Lion City Crunch 獅城風味沙嗲與 Poolside Fin-tastic Pizza 池畔魚鰭披薩，搭配 Chendol Chiffon Cake 煎蕊戚風蛋糕與 Mango Splash 芒果暢飲等甜點。
多樣化互動式活動，讓體驗延伸到房間之外。「Little Fins 小鯊魚」杯子蛋糕裝飾工作坊，邀請孩子親手創作專屬的鲨鱼宝宝主題甜點；並在指定日期舉辦鲨鱼宝宝與萌小獅在酒店各處與旅客見面同樂活動。
這次聯名體驗同時開放給住客與一般訪客，無須入住也能參與其中部分內容，餐飲、工作坊與商品皆對外開放。
活動期間自 2026 年 5 月 18 日至 11 月 17 日，家庭住宿專案每晚自新加坡幣 459 元起（須另加服務費與稅金）。活動期間，The Eight 主題餐飲、Little Fins 杯子蛋糕裝飾工作坊以及限定商品也將同步推出。如需訂房或進一步了解完整活動內容，歡迎前往新加坡費爾蒙酒店的鲨鱼宝宝專屬活動網頁。
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SOURCE Fairmont Singapore
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