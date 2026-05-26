西門子能源為麥寮汽電新建燃氣複循環電廠提供關鍵設備與長期服務

西門子能源股份有限公司董事總經理李鍵壕表示：「麥寮專案是推動台灣電力基礎建設現代化與減碳的重要一步。隨著發電結構持續調整，電力系統對高效率、具調度彈性且能長期穩定運轉的機組需求日益提高。西門子能源很榮幸參與本案，並以技術與長期服務能力，支持台灣能源轉型。」

西門子能源曾參與台灣多項能源基礎建設，並為多座燃氣複循環電廠提供燃氣渦輪機技術、關鍵設備與服務。麥寮汽電整體開發計畫的兩部新機組預計於2029年12月31日前商轉，並納入台電供電調度。商轉後，年發電量預估約140億度，約占台灣全年發電量的5%。

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西門子能源（Siemens Energy）是全球領先的能源技術公司之一，攜手客戶和合作夥伴，建構前瞻性的能源體制，助益全球社會邁向永續發展的未來。西門子能源擁有豐富的產品線、解決方案和服務能力，涵蓋從能源工業應用、發電到儲能的整體能源價值鏈。西門子能源的業務遍及傳統和再生能源技術，如燃氣渦輪發動機、蒸汽渦輪發動機、以氫氣驅動的混合動力發電廠、發電機以及變壓器等。

在風電領域，西門子能源依託旗下的西門子歌美颯在全球可再生能源市場居於引領地位。據估算，全球發電量的六分之一是基於西門子能源的技術。西門子能源於2020年5月實現獨立自主運營，同年9月在德國法蘭克福證券交易所上市。西門子能源在全球90多個國家和地區擁有約10.3萬名員工，並在2025財年實現營收391億歐元。www.siemens-energy.com

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