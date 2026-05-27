易方達基金澳門公司獲批設立

澳門2026年5月27日 /美通社/ -- 近日，易方達投資基金管理（澳門）股份有限公司獲許可設立，成為澳門《投資基金法》生效後，第一家獲批的綜合性投資基金管理公司。

國際化是易方達基金的重要發展戰略之一，易方達澳門公司成立後，將依托母公司多年積累的專業能力和平台優勢，結合澳門當地需求，專門從事基金管理及其他財產管理業務，致力於為澳門及大灣區投資者提供多元化產品和專業化服務。作為琴澳兩地深度融合的成果之一，易方達澳門公司未來將依循促進琴澳金融一體化的發展邏輯，積極探索跨境金融產品和業務創新，助力橫琴粵澳深度合作區建設與琴澳金融市場互聯互通。

中國澳門作為世界上唯一以中文和葡文為官方語言的地區，在連接中國與葡語、西語國家經貿合作中發揮著獨特的平台作用。此前，易方達基金已與巴西伊塔烏資產管理公司開展ETF互掛等合作。依托新設立的澳門公司，易方達基金將更充分地發揮區位優勢，進一步加強與葡語、西語地區的交流合作，持續探索跨境業務創新，為資本市場高水平對外開放和粵港澳大灣區實體經濟發展貢獻專業力量。

易方達基金是國內領先的綜合性資產管理公司，成立於2001年，依托資本市場，通過專業化運作，為境內外各類投資者提供綜合性資產管理解決方案。截至2026年4月底，易方達基金資產管理規模超4.2萬億元，自2015年以來非貨幣公募基金管理規模持續保持行業第一。

SOURCE 易方達基金