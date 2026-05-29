學業卓越真正衡量的是什麼

但這些數字僅僅是教育的一部分。在胡志明市國際學校30餘年的辦學歷程中，我們逐漸認識到，那些被數字忽略的內容，往往才是教育的核心所在。

在此我明確說明，我們由衷為歷屆及當下的學業成果感到自豪。我校學生IB考試平均分穩定達到34分，顯著高於全球30分的平均水平。我們的大學錄取率達100%，其中98%的學生成功升入第一志願院校。我們從不將這些成績視作理所當然，它們是學子潛心鑽研、教師悉心執教、校園崇尚治學的有力證明。

可若要問這些數字背後真正代表著什麼，我的答案是：它們只是深層教育內核的外在表象。這份教育既看重學生取得的學業分數，更關注他們將成為怎樣的人。34分的IB平均分，彰顯的是校園裡求知向學的文化。在這裡，我們鼓勵學生深度思考、勇於探索未知、堅持追尋熱愛。

我常說，胡志明市國際學校始終嚴謹治學，這份堅守無可厚非。而嚴謹的教育，未必繁雜晦澀。抓好教育的根本即可。教育的本質，是滋養心智、強健體魄、涵養心靈。這也是全球優質教育共同的內核。

不止於分數：更完整的學習圖景

胡志明市國際學校會跟蹤一項我們稱之為「學習能力 」的指標。它衡量的並非學生單次應試的表現，而是長期的成長能力、適應能力與求知慾。這也區分出了兩類學習者：一類為考試而學，另一類為人生而學。正如葉芝(William Butler Yeats)所言：「教育不是注滿一桶水，而是點燃一把火。 」

這一理念上的差別，正是我校治學思想的核心。我們的使命不只是傳授知識，更要點燃學生的求知熱情，讓這份熱忱陪伴他們走出校園、終身學習。

我們用來衡量這一點最有力的工具之一是MAP（Measures of Academic Progress，學業成長評估測驗）數據，它會追蹤學生從三年級到十年級的個人學習軌跡。MAP不只是記錄學生最終的學習結果，更能呈現他們的起點、成長速度，同時檢驗教學能否惠及每一位學生，而非僅局限於學業能力突出的群體。我們的各項辦學決策，始終以成長進度為導向，而非單純的考試成績。

此外，我校雙語文憑獲取率同樣亮眼。目前，我校IBDP學生中有57%正在攻讀完整的雙語文憑，這一比例是全球平均水平（23%）的兩倍多。在我看來，這一數據最能體現全校師生的求知追求與文化素養。想要取得雙語文憑，學生需要熟練掌握多種語言下複雜抽像的知識概念，這考驗著思維靈活度、自律的毅力，以及直面挑戰的勇氣。這份成就來之不易，也正因如此，我們為之喝彩。

我校十一年級學生Huan-Ming Chang近日成功入圍2026年GENIUS Olympiad（世界青少年英才奧林匹克競賽）‌總決賽。這項國際環保項目賽事的入選率僅25%。他的作品從全球數千份參賽項目中脫穎而出，晉級紐約羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)舉辦的總決賽。最讓我動容的並非入圍結果，而是他一路走來的求知歷程：他不斷打磨研究課題，潛心攻克各類環保難題，在解決問題的過程中愈發自信從容。賽事能為他打開新的大門，而這段成長旅程，早已重塑了如今的他。

在我們學校，我們著重培養並評估學生的多項學習素養，包括求知慾、抗壓能力、協作精神與道德判斷能力。這些素養絕非嚴謹課程之外的附加內容，而是嚴謹治學的根基，也是當下企業、大學和社會對新一代人才最為看重的品質。學校開設超過95項學生活動及26個以上IPAA項目，用心搭建平台，有規劃地助力學生發展這方面素養。

胡志明市國際學校如何培養自信有為的學習者

使這一切成為可能的制度條件並非偶然，而是我校三十年來持之以恆、用心深耕的結果。

胡志明市國際學校是越南為數不多開設從幼兒階段至十二年級完整IB課程的學校。這一點很重要，因為連貫的教育體系讓我們能夠全程追蹤、陪伴學生成長。從小學升入中學的學生無需重新適應，任課老師熟知每位學子的特點，校方持續關注並助力他們穩步前行。

我校教師均為經驗豐富的國際教育從業者，不僅具備學科專長，更有深厚的教學功底。而使我們的老師與眾不同的是一種更難量化東西，那就是用心瞭解每一位學生。在胡志明市國際學校，嚴謹的學業要求與貼心的人文關懷相輔相成、融為一體。完善的身心關懷體系，並非只為幫扶落後學生而設，而是讓每一位學子都能大膽探索知識、不用擔心缺乏支持。

2025年，胡志明市國際學校獲評「蘋果傑出學校 」(Apple Distinguished School)。這一榮譽證明，我們並非單純引入科技設備，而是將技術巧妙融入教學，賦能學習而非替代教學。學校推行1:1數字化教學：二至五年級學生配備 iPad，六至十二年級學生使用 MacBook。這讓學子們既能熟練掌握未來職場必備的數字工具，同時培養他們理性運用這些工具的思辨能力。

針對即將迎來畢業階段的學生，我們設置三條升學發展路徑，搭配超過34門IBDP課程，充分實現個性化培養。在我們眼中，學業卓越沒有統一標準。一個對視覺藝術充滿學習熱情並在該學科取得優異IB分數的學生，其成就絕不遜色於數理學科拔尖的學子。校內創客空間、創新中心以及豐富的課外項目，旨在讓每位學生都能找到熱愛、發揮所長。

我校師生來自全球60餘個國家，這絕非單純的宣傳數據，而是一堂生動的實景課程。與不同文化背景的同窗相處，學著理性看待分歧、欣賞異域文化、跨越差異締結友誼，學生們收穫的能力，是任何考試都無法全面衡量，卻深受各大機構與用人單位青睞的寶貴素養。嚴謹治學與人文關懷，始終在校園裡相融共生。

家長在擇校時應關注哪些要素

多年來，我與數百個意向家庭溝通過。那些深入走心的交流，往往不會圍繞IB平均分展開。家長們真正想探尋的，是關乎孩子長遠發展、卻不知如何開口的問題。

在此，我為每個來訪家庭整理了一套參考思路。無論考察哪所學校（包括我們學校），都不妨提出以下問題，並仔細傾聽校方的回答。首先，「學校如何衡量學生的長期成長？不僅關注最終成績，還包括學習的進步速度？」一所能夠拿出具體數據、結合學生實例去回答這個問題的學校，才是真正用心瞭解學生的學校。

其次可以問：「學校如何幫扶遇到困難的學生？」優秀並非天賦異稟者的專屬，而是在一次次攻堅克難中逐步練就的。一所學校面對困境的態度、幫扶體系、學業支持以及對待挫折的校園文化，遠比排名更能體現其價值觀。

也不妨發問：「學生遭遇失利時，學校會如何引導？」這個問題的答案，直擊一所學校的教育理念。若將失利視作能力不足，學生便會畏懼嘗試；若將失利看作成長的必經之路，學生才敢於開拓創新。

最後再問一個問題：「學校如何在傳授知識的同時，塑造學生品格？」任何將這兩者割裂開來的學校，便是對這兩項教育要義的雙重誤解。

我校一位畢業十年的校友，如今任職於悉尼Seven Network，擔任攝像師。談及母校帶給他的收穫，他格外感念這份歸屬感：「學校點燃了我對影視製作的熱愛，老師與同學始終支持我的理想，為我指引前行的方向。"IB課程為他打下了升入大學的學業基礎，而在校園社群中收穫的成長，則讓他從容應對人生的種種挑戰。這便是我們始終致力打造的教育。

國際教育的未來

我們當下培育的學子，未來所處的世界瞬息萬變，發展速度遠超現有課程的規劃範疇。世界經濟論壇(World Economic Forum)關於未來技能的研究一再指出，批判性思維、適應能力、跨文化素養與複雜問題解決能力，是畢業生最核心的綜合素養。這些能力不僅與學業卓越密不可分，更是學業卓越的深層體現。正如約翰-杜威(John Dewey)所言：「教育不是為生活準備,教育本身就是生活。」

當下世界日趨複雜，這也提醒著我們，教育不能簡單等同於分數與證書。它是一段真實的成長歷程，塑造著學生的思維方式、行事準則與社會擔當，這份影響貫穿求學歲月，更延續至人生全程。

30多年來，胡志明市國際學校始終踐行這一教育理念。建校之初，我們便堅信，優質教育的核心是育人 -- 啟迪智慧、塑造品格、培養歸屬感，更賦予學子開創更美好未來的能力。

這份辦學初心並非塵封的過往，而是我們日復一日的堅守。是放學後留下來幫助學生攻克尚未理解的概念的老師；是包容每一位學子的集體，無論他們起點如何；是順利升入名校，同時做好充足準備，從容迎接學業挑戰、社會複雜性與自我成長的畢業生。

IB分數固然重要，但它最大的價值，是印證了更深層的收穫：一名年輕人學會了如何學習，明晰自我定位，並滿懷信心與目標奔赴未來。

如果您正在為孩子擇校，並且不再局限於排名與分數，我誠摯歡迎您前來參觀，親身感受我們的教育實踐。

在胡志明市國際學校，卓越從不是追逐而來的結果，而是我們堅守的準則。這份標準培育了一代又一代學子，我們相信它能夠助力學生獨立思考、恪守德行、自信立足全球舞台。傳承這份教育使命，是我們引以為傲的事業。

胡志明市國際學校概覽

IB文憑平均分34分（全球平均30分）

大學錄取率100% | 第一志願錄取率98%

雙語文憑率57%（全球23%）

校園師生來自60餘個國家和地區

95+個學生活動和聯合課程項目

26+個支持全面發展的IPAA項目

34+門覆蓋三條升學路徑的IBDP課程選項

30+年在胡志明市的教育卓越歷史

2025年「蘋果傑出學校」：AI輔助學習

SOURCE International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)