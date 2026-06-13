艾美酒店首秀三峽門戶，宜昌三峽艾美酒店優雅啟幕

宜昌以雄奇的峽江景觀與源遠流長的荊楚文化備受旅行者嚮往。宜昌三峽艾美酒店位於夷陵區南津關小鎮，可俯瞰長江三峽西陵峽的峽口景觀。酒店交通便捷，距離宜昌東站與宜昌北站分別為19公里及30公里。從酒店出發，可便捷探訪白馬洞、望江亭及三游洞的古跡雅韻；或搭乘三峽游輪，在葛洲壩與三峽大壩的浩渺煙波間，開啟一段自然盛景與國之重器交織的探索巡禮。酒店更緊鄰被譽為「最美自駕公路」的G348三峽公路，自駕出遊方便快捷，盡攬兩岸風光。

山川江峽與法式美學的優雅對話

宜昌三峽艾美酒店從當地獨特「山、江、壩、礦」景觀中汲取靈感，結合品牌世紀中期現代主義設計風格，打造法式優雅與山水意境交織的美學空間。酒店外觀採用通透的玻璃幕牆與溫潤石材紋理，讓淺色調的建築自然融入西陵峽的青山碧水間。大堂的藝術吊飾以藝術靈感呈現三峽大壩的奔湧水脈，傳遞法式精緻與東方山水意境的創意交融。

酒店擁有217間雅致客房及套房，均配備高品質床品，65英吋智能電視，Malin+Goetz洗護用品、雨林淋浴間、智能化窗簾、illy膠囊咖啡機與手持掛燙機等設施。部分房型直面西陵峽的壯闊景致，讓賓客枕江而眠，盡享悠然愜意。酒店更特設私湯客房，為旅途增添一份靜謐鬆弛的度假體驗。

食韻山水 品味美好生活

宜昌三峽艾美酒店打造三大特色餐飲空間，以豐富多元的味蕾體驗邀賓客品味度假時光。咖啡館16（Brasserie 16）全日餐廳供應全球美食，呈現精緻的全天候用餐體驗；樂美（Le Mei）中餐廳融入宜昌本土美食特色，呈現經典中式菜品與創意融合佳餚；北緯30（Latitude 30）大堂吧是艾美酒店標誌性社交空間，提供豐富的法式下午茶與定制特飲，供應由艾美咖啡大師特調的香醇意利（illy）咖啡、艾美特色桃紅葡萄酒、 Le Scoop意式冰淇凌，慢享鬆弛愜意的時光。

樂享山水之間的度假時光

依托長江與西陵峽的天然意境，酒店為賓客打造鬆弛自在的沉浸式度假目的地。合院式中庭水景如鏡，園景與建築相映成趣，漫步其間，盡享悠然靜謐的度假氛圍；標誌性透明無邊泳池臨江懸挑，坐擁一線江景。24小時健身中心隨時滿足運動所需，更有兒童樂園、兒童泡池等貼心親子設施，為全家出遊營造溫馨愜意、輕鬆愉悅的美好時光。

酒店配備總面積逾1,600平方米的宴會會議場地，可盡收葛洲壩全景，視野開闊、氛圍雅致。場地佈局靈活、均搭載先進影音設施，輔以專業會務團隊，可承接各類會議、晚宴及主題派對，是高端商務與社交活動的理想之選。

宜昌三峽艾美酒店總經理陳童先生表示：「艾美經典的法式生活美學與峽江詩意在宜昌三峽艾美酒店精妙融合。酒店將以優雅貼心的服務、多元精緻的體驗，陪伴賓客探尋荊楚文脈，慢享愜意時光，開啟一段兼具藝術格調與山水詩意的難忘旅程。」

瞭解酒店更多信息及預訂，請訪問：marriott.com.cn/hotels/yihsm.

關於艾美酒店及度假村

艾美酒店及度假村誕生於20世紀60年代，正值巴黎的旅行黃金時代，通過獨特的歐洲精神帶領賓客探索全球目的地，同時恣享美好生活體驗。艾美在全球35個國家和地區擁有超過120家酒店及度假酒店，從馬爾代夫到摩洛哥、從聖塔莫尼卡到四川。如需瞭解品牌最新資訊，請瀏覽艾美酒店及度假村的官方網站：www.lemeridien.com。艾美酒店及度假村是「萬豪旅享家（Marriott Bonvoy®）」旅行計劃的參與酒店品牌。通過「萬豪旅享家」旅行計劃，會員可體驗到萬豪國際在全球範圍內的龐大酒店陣容，兌換 「萬豪旅享家Moments™」的會員專屬體驗，獲取豐厚的會員禮遇，如免費住宿及尊貴會員禮遇等。免費註冊成為會員，或者垂詢更多信息，請登錄marriottbonvoy.cn。會員在萬豪旅享家官網、APP、微信小程序及飛豬平台「萬豪國際集團旗艦店」可享專屬會員福利。

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萬豪旅享家是萬豪國際集團旗下屢獲殊榮的旅行計劃，覆蓋超30個酒店品牌和全球10,000餘個目的地的產品組合，致力於在全球備受歡迎的旅遊目的地為會員提供優質服務，滿足多元化旅行需求。屢獲殊榮的旅行計劃及平台讓會員能夠輕鬆開啟精彩紛呈、令人大開眼界的旅行體驗，無論身處何地，都能盡享美好旅程。免費加入萬豪旅享家，或瞭解更多相關信息，請登錄marriottbonvoy.com。下載最新萬豪旅享家中文版APP, 請點擊此處。會員在萬豪旅享家官網、APP、微信小程序及飛豬平台「萬豪國際集團旗艦店」可享專屬會員福利。

SOURCE 宜昌三峽艾美酒店