北京宜和醫院構建老年髖部骨折全閉環診療體系，強化骨科急診與康復聯動

髖部骨折被醫學界稱爲老年人「人生最後一次骨折」，是高齡人羣最兇險的創傷性疾病之一。由於老年患者身體機能衰退、本身患有其他基礎疾病，骨折後長期臥牀極易引發肺部感染、深靜脈血栓、褥瘡、泌尿系統感染等嚴重併發症，致殘率、致死率極高。結合臨牀行業共識，科學規範的手術干預、及時接續的早期康復介入，是提升老年髖部骨折診療質量、助力患者恢復肢體功能的核心舉措。因此，優化標準化診療通道、強化手術治療與術後康復的服務連續性，是現階段提升老年骨折整體診療水平的關鍵所在。

北京宜和醫院深耕骨關節疾病診療領域多年，對於老年骨折的診療積累了豐富的經驗。爲持續提升老年骨折診療效率與服務質量，醫院構建標準化老年髖部骨折診療綠色通道，醫院急診科24小時接診，與骨科協作，方便患者及時入院。

骨科搭建常態化外院公立醫院專家協作診療機制，整合優質醫療資源，可適配患者的個體化診療需求，規範化開展各類複雜老年髖部骨折手術，爲高齡患者提供精準、適配的專科診療服務。

此外，醫院持續迭代多學科協作診療機制。針對高齡患者診療需求，骨科、麻醉科、手術室、供應室等多科室協同聯動、統籌調配醫療資源，有序完成診療方案制定、術前全方位評估、手術器械與設備覈查、診療資源調度等全套術前籌備工作。通過科室間高效聯動、無縫配合，有效壓縮術前籌備週期，爲臨牀標準化、規範化診療築牢基礎。

在術後康復方面，醫院也在不斷強化骨科急診與康復聯動。不同於傳統「手術結束即診療暫停」的模式，北京宜和醫院嚴格踐行「手術與術後康復一體化」診療理念，打破治療與康復割裂的行業痛點。術後早期，即啓動牀旁康復干預，加速患者恢復，幫助患者及早迴歸正常生活。

醫院專業康復團隊會結合老年患者年齡特徵、手術方式、身體恢復進度等核心要素，量身制定階段性、個體化的康復診療方案。通過牀旁功能訓練、規範化體位管理、科學肢體功能指導、專項康復理療等多元化系統化干預手段，開展早期康復診療服務。

常態化的早期康復介入，可有效維持患者肢體關節活動度，改善局部血液循環，規避術後關節僵硬、肌肉功能退化等常見臨牀問題，穩步推進患者肢體功能恢復，保障全週期醫療服務的專業性、系統性與連續性。

北京宜和醫院骨科團隊依託成熟的多學科協作機制與特色手術+康復一體化模式，構建起「術前準確評估、術中規範施治、術後早期康復」的完整老年骨折診療閉環。醫療資源科學統籌、診療流程無縫銜接，顯著提升老年髖部骨折診療規範化水平。有效減少患者診療轉接環節，實現診療、康復一體化接續服務，全方位提升老年骨折疾病的整體診療效能。

一直以來，北京宜和醫院始終秉持「以患者爲中心」的核心服務理念，醫院全面覆蓋骨科各亞專科疾病診療，不斷完善多學科協作機制，升級手術+康復一體化特色服務模式，以標準化、精細化、全週期的醫療服務，守護老年人羣骨骼健康，助力提升老年羣體健康素養與生活質量。未來，醫院將持續深耕骨科領域，持續優化診療流程、提升綜合醫療服務能力，爲廣大患者提供更優質、更規範、更全面的骨科醫療健康服務。

SOURCE 北京宜和醫院