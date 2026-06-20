教宗良十四世到訪帕維亞國家腫瘤重離子治療中心，親切慰問兒科病童

此外，CNAO 正進一步拓展其作為頂尖多中心治療機構的能力，利用氦離子 (Helium)，以及隨後引進的氧離子 (Oxygen) 和氖離子 (Neon) 等新型離子進行治療。 未來，中心亦將引入 Leo Cancer Care 的直立式定位及影像系統，以配合治療流程。 在不久將來，中心還將開始採用 Hitachi 專用質子加速器及旋轉機架 (gantry) 進行治療，並引入由 TAE Life Science 生產、配備靜電加速器的 BNCT 系統，以治療轉移性疾病。 憑藉這些新技術，CNAO 將成為全球技術最先進的中心之一。

直到目前為止，已有超過六千名人士受惠於這些挽救生命的治療方案，當中包括約三百名兒童及青少年。

到訪期間，教宗與 CNAO 董事局成員會面。該董事局是一個匯聚全國各大學、臨床醫療機構及研究中心的協作組織。 教宗亦向中心二百名員工致以衷心問候。 這些醫生、物理學家、工程師及研究人員努力不懈，運用先進技術為腫瘤科患者提供服務。

當天最令人動容的一刻，是教宗與一群曾接受治療的兒童進行私人會面。 這些兒科病童及其家人與教宗共度了一段溫馨而感人的時光，並獲得教宗親切的擁抱與慰問。

CNAO 主席 Gianluca Vago 表示：「教宗良十四世的到訪令我們深感榮幸，亦是一個具有非凡人文價值的重要時刻。 教宗在其通諭 《偉大的人類》(Magnifica Humanitas) 中強調，科學發展必須始終維護以人為本的核心價值，並引導科技朝著促進共同福祉的方向發展。 在全球局勢充滿緊張與衝突的時代，CNAO 每天都在證明，原子的驚人力量並非只能用於破壞，更能用於治療。 我們用於對抗疾病的粒子束，從象徵意義上而言，正是『希望之光』(Rays of Hope)。CNAO 一直支持並參與國際原子能機構 (IAEA) 以此命名的項目。 教宗給予孩子們的擁抱提醒我們，當科學研究與聆聽、關懷及希望相遇時，才能實現其最真實的價值。」

SOURCE CNAO