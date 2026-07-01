印尼證券交易所完善市場透明機制，提振投資者信心

印尼雅加達2026年6月30日 /美通社/ -- 印尼證券交易所(IDX)聯合自律組織(SRO)——印尼證券清算擔保公司(KPEI)和印尼中央證券存管機構(KSEI)，在印尼金融服務管理局(OJK)支持下，全面推進資本市場改革，系統性提升市場透明度、優化信息獲取渠道，穩固長期投資者信心。

持續完善市場透明體系

印尼證券交易所持續在官網擴大信息披露覆蓋範圍，向公眾開放上市公司股權持有數據、自由流通股本信息及高股權集中度披露資料。自今年3月起，交易所已對外公示持有單家上市公司股份比例超1%的股東持股信息。同時，上市公司須按要求在月度報告中，同步披露持股超10%的實際受益所有人及更新後的自由流通股本數據。

為加強市場溝通，各自律組織開通IDX Hotdesk ([email protected])，面向投資者開放信息咨詢與意見反饋渠道。上述長效舉措進一步推動印尼資本市場對標國際最佳實踐，穩步提升市場競爭力與治理水平。

全球市場波動下交易保持活躍

即便全球不確定性加劇，印尼資本市場依舊展現出較強韌性。6月24日，印尼綜合指數(IHSG)收盤報5883.88點，市場交易熱度不減。年內日均成交金額達14.4億美元（折合24.6萬億印尼盧比），同比增長36.3%；日均成交筆數增至267萬筆，同比提升49.4%。

境內投資者參與規模持續擴張。截至6月23日，印尼單一投資者識別賬戶總數達2870萬個，散戶投資者貢獻每日52.5%的成交金額。截至4月20日，股票型共同基金淨申購規模達21.98萬億印尼盧比（折合13.5億美元），大幅高於2025年同期的6.27萬億印尼盧比。

推進自由流通股本改革

本次改革的核心工作為分階段落地修訂後的《Listing Regulation No. I-A》。截至3月31日，市場平均自由流通股本比例為23.09%；912家上市公司中，61.8%的企業已達標，剩餘323家企業獲得過渡期安排，最晚可延至2029年完成整改。印尼證券交易所持續通過公開溝通活動，與上市發行人對接推進整改工作。

印尼證券交易所總裁Jeffrey Hendrik表示：「監管機構與自律組織推出的系列改革舉措，彰顯各方攜手提升市場透明度與治理能力的共同決心。依托國內穩健的經濟與企業基本面，我們堅信印尼資本市場將持續為境內外投資者提供優質長期投資機遇。」

SOURCE Indonesia Stock Exchange (IDX)