百利好觀察：全球總經環境帶動亞太投資人風險管理意識升溫

台北2026年7月9日 /美通社/ -- 百利好持續於亞太地區推動金融教育普及，並配合 2026 年下半年的發展規劃，深化區內資訊服務與知識推廣。百利好指出，隨著亞太數位金融生態持續深化，台灣市場因具備高度數位化普及率、活躍的投資參與基礎，以及投資人對市場動態的高度關注，成為區內具代表性的市場之一。在整體投資環境加速轉型的背景下，在地投資人的資產配置思維亦逐步成熟，傾向以更審慎且多元的布局方式進行投資規劃。

根據台灣媒體報導，整體證券市場開戶人數已接近總人口六成*，反映出投資人對資產配置的關注度提升。百利好觀察台灣投資市場趨勢所得，這一趨勢的形成，主要受惠於金融科技普及、全球市場資訊取得便利性提升，以及年輕世代對金融素養與資產配置議題的關注度大幅增加。

在此背景下，百利好（Plotio）分析人員觀察到，投資人的決策模式正逐步調整。相較於以往較聚焦本土市場機會，現今投資人更關注全球總體經濟走向、地緣政治發展，以及跨市場之間的連動關係對全球資產價格可能產生的影響。這種從區域視角轉向全球總經策略的變化，可見市場對風險意識與理性決策的重視程度正在提升。

百利好指出，在全球市場高度連動的環境下，投資人若能掌握具參考價值的市場資訊，有助於建立更完整的總經認知。作為提供國際市場資訊與金融教育資源的品牌，百利好透過易於理解的內容與市場動態彙整，協助投資人拓展全球視野。

過去一年，百利好於線上及線下累計舉辦超過 2,000 場金融資訊講座，涵蓋全球總體經濟分析、跨市場風險管理、投資策略建構及投資心理學等主題。隨著亞太地區投資人對金融知識與風險管理的需求增加，百利好將持續投入資源，依據不同投資階段的需求，優化教育內容的深度與廣度。

在深化金融教育布局的同時，百利好始終積極倡導「以風險管理為先」的理性思維，不僅著重於全球市場資訊的傳遞，更致力於協助投資人建立審慎的觀點，在瞬息萬變的全球市場環境中前行。

另一方面，數位化也持續重塑投資人對資訊取得便利性與網路安全的期待。現今投資人愈加重視穩定的數位平台、安全的資訊環境，以及跨裝置即時掌握市場動態的能力。為回應此類需求，百利好 APP 提供國際市場數據、即時市況動態與市場觀察，為投資人開拓國際宏觀視野。

與此同時，為回應市場對即時財經資訊與數位化體驗的需求，百利好 APP展示國際金融市場的24小時全球行情數據，並由團隊透過每日資訊彙整，分享全球趨勢與風險管理要點。

其中，值得一提的是其 APP「訪客模式（Visitor Mode）」功能。為推動金融資訊普及化，百利好特別優化該項服務，大眾無需繁複的註冊流程，即可在流暢的數位環境中，直接瀏覽國際財經動態與多元的金融教育內容。

百利好強調，所有金融決策均應由客戶依據自身學習、研究與風險評估獨立做出判斷。未來，百利好將持續透過教育推廣與市場資訊提供，支持投資人提升金融知識，並在日益緊密相連的全球市場中穩健前行。

*資料來源：https://money.udn.com/money/story/5607/9481609

*教學資源內容僅供參考，不構成任何投資建議。

SOURCE 百利好