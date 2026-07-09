葡電新能源於台中市慈明高中啟用全台最大「風雨球場」太陽能光電系統

除了技術規格上的優勢，這座「風雨球場」也是極具指標性的社區資產。未來，該場域將開放給附近民眾進行休閒活動，並使學校具備在台灣中部地區舉辦國際體育賽事的優勢條件。

慈明高中董事長常露上人表示：「風雨球場的興建將讓慈明師生擁有全天候的運動休閒空間。不論是晴雨，慈明師生都能在風雨球場上揮灑汗水、強健體魄。為了讓風雨球場更具永續性，我們特別在球場屋頂上設置太陽光電板，讓風雨球場不僅能遮風避雨，也能發電供應照明，為環保盡一份心力。」

葡電新能源（亞太）執行長 Miguel Fonseca 表示：「為加速達成台灣的潔淨能源目標，我們必須跳脫傳統的地面型太陽能，將既有建築環境的效用最大化。2025年台灣用電量達到的 2,830.1 億度，在再生能源用地日益受限的情況下，將發電系統建置於人們日常使用的空間中，是最有效的發展途徑之一。台灣至少有 95% 的能源仰賴進口，這使得國內自產的每一度綠電都直接提升了能源安全、價格穩定性與產業競爭力。這座設施在用電端直接提供潔淨電力，有助於打造更具韌性的台灣。」

慈明高中「風雨球場 」專案是葡電新能源（亞太）在台灣推動「一地兩用」基礎設施策略的一環，完美示範了再生能源如何與現有城市基礎設施相結合。透過將 3.3 MWp 的光電系統建置於教育基礎設施上，葡電新能源（亞太）成功突破了傳統地面型太陽能所面臨的法規與空間瓶頸。此舉在不與農業或商業用地競爭的狀況下，將每平方公尺的發電效益最大化，為在人口密集的市場中提升裝置容量建立起具備擴展性的商業模式。

此專案進一步強化了葡電新能源（亞太）在台灣市場的業務戰略。公司致力於成為台灣能源轉型的關鍵推手，直接貢獻於該市場的再生能源目標。考量到最佳化土地使用的需求，葡電新能源（亞太）在台灣的策略組合高度聚焦於「一地兩用」基礎設施以及企業購售電合約（CPPA）。公司目標是積極擴充這類分散式發電專案的投資組合，以確保企業和在地社區能獲得持續且穩定的綠電供應。

隨著葡電新能源（亞太）在台灣達成這項里程碑，公司將持續執行其加速全球電氣化的戰略，專注於提供安全、穩定的電力，並為客戶與社區創造長遠價值的高品質長期合約資產。

關於葡電新能源（亞太）

葡電新能源（亞太） 致力於透過「一地兩用」基礎設施、企業購售電合約以及針對台灣獨特空間景觀量身打造的分散式發電專案，來加速台灣的能源轉型。我們極具代表性的 3.3 MWp 屏東大圳光電專案便是此策略的最佳例證，該專案將太陽能板建置於灌溉溝渠上方。截至 2026 年 5 月，公司在台灣的再生能源裝置容量約為 66.5 MWp，開發中專案容量達 50 MWp。 葡電新能源（亞太）獲標普全球企業永續評估（S&P Global CSA）評選為全球最具永續性的電力公司之一，在全球營運超過 32.8 GW 的發電資產，致力於推動地球邁向更具永續性及脫碳的未來。

SOURCE 葡電新能源（亞太）| EDP APAC