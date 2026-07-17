香港仔中心夏日呈獻：「香港仔浪遊體驗・海鮮盛宴尋金即時抽獎」
新聞提供者香港仔中心
17 7月, 2026, 14:43 CST
憑消費即抽999足金招財福運金貓、遊船河浪遊香港仔漁港及歎盡海鮮盛宴
總值逾11萬港元送不停
香港2026年7月17日 /美通社/ -- 港人消暑又有好去處！素來以地道漁港風情與鮮美海鮮聞名的南區地標——香港仔中心，今個夏天隆重推出全新升級企劃「香港仔浪遊體驗・海鮮盛宴尋金即時抽獎」！
由 2026年7月18日至8月30日（逢星期六、日），商場化身為夏日尋寶大本營。顧客只需於場內以電子貨幣即日單一消費滿港幣$200，即可換領「幸運刮刮卡」乙張，即時抽獎！
本次活動送出的獎品豐富，總值超過港幣$110,000，為大家打造一個好玩、好食、兼金光閃閃的沉浸式盛夏漁港之旅。
一刮即抽！星級獎品大公開：從「999足金金飾」到「海鮮盛宴」
本次大抽獎的獎品全面涵蓋金飾、文化與美食三大元素：
- 閃耀激賞—— 999足金招財福運金貓：寓意招財進寶、福氣滿滿！
- 沉浸探索——雙人香港仔文化探索之旅及極品海鮮盛宴：得獎者將獲贈2位浪遊之旅名額，坐上極具特色的中式舢舨，乘風破浪暢遊香港仔漁港；更可登上全港唯一的活化「曬家艇」海上博物館，多感官深度體驗昔日疍家水上人的起居與非遺漁歌文化。 再於香港仔中心人氣中菜酒家，享受「盛夏海鮮盛宴」，大嚐豐盛地道海鮮，讓舌尖大滿足！
- 美食生活賞——豐富商戶現金券及精美禮品：包括香港仔中心商戶現金券、百佳現金券及 Uber Taxi 現金券！
活動詳情
- 活動名稱：「香港仔浪遊體驗・海鮮盛宴尋金即時抽獎」
- 活動日期：2026年7月18, 19, 25, 26日 及 8月1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30日（逢星期六、日，共14天）
- 活動時間：下午1時至晚上10時15分
- 活動地點：香港仔中心二期地下換領站
- 參加辦法：凡於香港仔中心商舖以電子貨幣即日單一消費滿港幣$200，即可換領刮刮卡乙張，有機會贏取豐富禮品。名額有限，送完即止！
獎品包括
- 999足金招財福運金貓 (10份)
- 雙人香港仔文化探索之旅 (12份)
- 香港仔中心商戶現金券及其他豐富獎品
推廣生意的競賽牌照號碼：61632
活動詳情可於香港仔中心網站及官方社交媒體查閱：www.aberdeencentre.com.hk 或 www.facebook.com/aberdeencentre
活動完結公告將於2026年9月9日刊登於香港當天出版的《星島日報》及《英文虎報》（The Standard）內。
SOURCE 香港仔中心
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