浦發銀行成功發行首筆「玉蘭發行模式」離岸債券

香港2026年7月17日 /美通社/ -- 7月16日，浦發銀行成功定價發行首筆「玉蘭發行模式」離岸債券，規模30億元人民幣，期限3年，票面利率1.68%，簿記期間獲全球投資者踴躍認購，峰值認購倍數超過7.7倍。此次發行是浦發銀行積極響應國家高水平對外開放戰略、拓展跨境融資渠道的重要舉措，也是深度參與金融基礎設施互聯互通、提升全球資源配置能力的生動實踐。

本次債券投資共計73家機構參與，覆蓋在港外資機構、中資海外機構和非銀機構等多個類型，地域輻射中國香港、中國澳門、新加坡、韓國、法國、英國等多個國家和地區。其中，多家「南向通」投資機構首次配置「玉蘭發行模式」離岸債券，充分彰顯國際市場投資者對浦發銀行穩健信用資質與廣闊發展前景的高度認可。同時，本次發行實現新加坡交易所首單「玉蘭發行模式」離岸債券掛牌上市，取得了良好創新示範效應。

作為上海清算所與歐洲清算銀行（Euroclear）聯合推出的創新金融產品，「玉蘭發行模式」離岸債券依託境內外債券市場基礎設施互聯互通模式，不僅便利了境外投資者通過其熟悉的國際清算體系參與投資，為中資發行人面向國際市場發行債券提供便利，還引入了投資人信息穿透識別機制（LEI），使得發行人能夠查詢並掌握底層投資人信息，從而提升推介效率，並優化債券發行後的存續期管理。此次債券的成功發行，為浦發銀行後續開展多元化融資安排、優化負債與幣種結構、提高全球資金統籌配置能力奠定了堅實基礎。

近年來，浦發銀行深化數智化轉型，堅持穩健經營，優化業務結構，強化全面風險管理，資產質量保持穩定，資本實力不斷增強。在強化自身經營的同時，浦發銀行深度參與離岸人民幣市場建設，如積極參加「債券通」與「南向通」的投資做市，為出海企業提供跨境資金支持；通過債券發行和代客業務，持續豐富離岸人民幣投資品種等。此次債券發行，是繼今年4月浦發銀行香港分行成功發行「上海自貿區離岸債」後的又一個里程碑，將進一步拓展人民幣跨境使用場景，增強人民幣資產對於境外投資者的吸引力。

未來，浦發銀行將以此次發行為契機，持續深化境內外市場聯通，提升跨境金融創新能力，積極參與國際金融合作，建設具有國際競爭力的一流股份制商業銀行，為推動金融高水平開放貢獻更大力量。

SOURCE 浦發銀行