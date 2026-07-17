「十萬+」港澳遊客成團旅遊啓動

香港2026年7月17日 /美通社/ -- 港澳是浙江入境旅遊的核心客源地，也是浙江聯通海外文旅市場的重要樞紐。7月15日下午，「風雅共濟湖映獅山」詩畫浙江文旅推介活動在香港舉行。當天，「嗨遊2.0」平台同步發佈專屬福利與精品線路，向港澳市民發出熱情邀約，港澳業界積極響應。為港澳市民量身定製的「嗨遊浙江」首發團也將於近期啓程。

浙港澳三地文旅主管部門、旅遊業界代表、媒體嘉賓以及60餘家旅行商和航空公司負責人齊聚一堂，共赴這場山水與人文交織的文旅盛宴。亞洲旅遊交流中心主任張棟、香港旅發局副總幹事葉貞德、澳門旅遊局駐香港代表餘秋連出席，浙江省文化廣電和旅遊廳副廳長陳如福、香港文化體育及旅遊局旅遊事務署副專員朱瑞雯、香港旅遊業議會主席譚光舜出席並致辭。

推介活動巧妙運用浙港澳三地文化元素，通過主題宣推視頻和精彩文藝表演多維呈現浙江文旅魅力，增進情感聯結。越劇粵劇合演《白蛇》、民樂武術演繹《刀劍如夢》、瑞獅獻藝靈動喜慶，營造了浙港澳同根同源、同心同行的熱烈現場氛圍。

活動重磅環節——「嗨遊浙江」首發團組-中秋賞月觀潮團發團儀式盛大舉行。該團組專為港澳市民定製，行程涵蓋觀錢塘江大潮、賞江南月色等特色體驗，可一站式盡享浙江最具代表性的文旅景點。

作為本次推介活動的亮點，浙江入境旅遊智慧服務平台「嗨遊2.0」面向港澳遊客推出多重專屬出行福利，包含入境消費券、高端住宿優惠、「卡碼通」支付、長三角入境嗨遊卡及城市潮流體驗卡，配套上線多款短途主題旅遊產品，為港澳遊客提供全程數字化的便利出行體驗，吸引現場嘉賓紛紛註冊體驗。

在與會嘉賓的共同見證下，來自三地的10家旅行商代表簽署客源互送與聯合推廣戰略合作框架協議，攜手建立共創、共拓、共贏的合作機制。隨後，長龍航空、中國航空兩家航司代表推介浙港澳特色航線及專屬服務禮遇。抽獎環節，幸運嘉賓獲得由長龍航空贊助的香港往返浙江機票大獎，將活動氣氛再次推向高潮。

會場展示推出了4條適配港澳遊客需求的精品遊覽線路。互動體驗區匯聚了浙江11個設區市的特色文旅產品：方回春堂中藥茶品鑑、浙江省中醫院中醫養生體驗備受青睞;嗨遊智慧屏、外骨骼助行器、AI智能眼鏡等設備吸引眾多嘉賓駐足體驗。三地嘉賓深入交流，合作氛圍務實濃厚。

期間，浙江企業展台累計接待港澳同業嘉賓百餘人次。基於此次專門面向港澳市場推出的12條線路產品，多方積極對接洽談，收穫豐碩合作成果，達成近期赴浙意向組團約計2600人次，預估今年港澳旅行商組團赴浙人數10萬。

本次推介活動面向港澳遊客推出的創新產品、優惠福利和服務保障等舉措，將有力推動「十萬+」港澳遊客入浙旅遊觀光、休閒度假，全面促進浙江入境旅遊市場提質擴容，不斷提升詩畫浙江對港澳遊客的吸引力。

SOURCE 浙江省文化廣電和旅遊廳