內地品質火鍋第一品牌赴港，巴奴正式簽約首店

在火鍋賽道同質化內卷、多數品牌扎堆服務與性價比競爭的當下，創立於2001年的巴奴在25年的發展過程中，始終堅持「產品主義」的品質發展路徑。

據弗若斯特沙利文行業數據，巴奴是中國客單價120元以上品質火鍋市場收入規模最大的品牌，憑借極致的產品主義理念，長期佔據國內品質火鍋賽道龍頭席位，市場份額持續領跑行業。巴奴深耕食材本源、堅守原創產品、嚴控品控標準，走出了一條「以產品立品牌、以品質贏市場」的差異化之路，成為內地高端品質火鍋的標誌性名片。

而從巴奴的品牌發展軌跡來看，巴奴的崛起，徹底改寫了內地火鍋行業的競爭邏輯。2012年巴奴火鍋改名「巴奴毛肚火鍋」，並確立「毛肚+菌湯」核心賽道，打出「服務不是巴奴的特色，毛肚和菌湯才是！」的差異化主張，也讓巴奴的產品特色，深深的植入顧客心智。

巴奴多年來持續深耕產品創新與供應鏈升級，投入巨資搭建全鏈路食材供應鏈體系，新西蘭毛肚、雲貴高原現熬野山菌湯、井水黃豆芽、巴奴拽面等一系列原創產品，打破了川式火鍋的傳統局限，憑借穩定的高品質輸出，收穫海量高端客群認可。憑借硬核產品力，巴奴門店常年保持高人氣等位狀態，用市場熱度印證了消費者對「品質火鍋」的認可，也夯實了其內地品質火鍋第一品牌的行業地位。

根據巴奴最新招股書及弗若斯特沙利文資料，巴奴在中國整體火鍋市場的排名也從2024年的第三位上升至第二位，2025年全年，巴奴實現收入28.46億元，同比增長23.4%，經調整利潤3.2億元，同比大幅增長88.7%。在門店運營方面，2025年全年翻檯率達3.6次/天，同比提升約0.4次/天，門店經營利潤率亦保持在行業較高水平。

截至2026年7月，巴奴在全國57座城市擁有超200家直營門店，2023至2025年新開門店數量逐年攀升，分別為25家、35家、44家，擴張節奏持續加快。

落子銅鑼灣 豐富中高端火鍋餐飲供給

巴奴香港首店選址於銅鑼灣希慎廣場。此次強勢進駐香港，並非簡單的門店擴張，而是內地高端品質火鍋模式的首次重磅出海落地，更是巴奴產品主義理念接受國際化成熟市場檢驗的關鍵佈局。作為全球知名美食之都，香港餐飲市場成熟度、標準化程度、食材審美與品質要求均位居世界前列，本地火鍋市場早已形成清晰分層：低端主打流量和性價比，高端依托海鮮食材堆砌，而兼顧中式川味底蘊、極致食材工藝與精細化品質體驗的精品火鍋，始終存在市場空白。

而在國內市場，巴奴一直以首店即爆著稱——2025年新進入13個城市的首城首店，首月平均翻檯率高達4.3次/天。進入香港市場，巴奴延續了同樣的邏輯：不試探、不試水，起步即是核心商圈的核心舖位。希慎廣場地處港島核心商業區，人流量密集，是本地及遊客消費的重要零售餐飲地標。

同時，香港消費者對食材溯源、新鮮度、烹飪工藝的高要求，以及對優質餐飲的高溢價接受度，恰好與巴奴的品牌基因高度契合。相較於內地大眾火鍋賽道的激烈內卷，香港市場更看重餐飲本質，摒棄過度服務、推崇食材本味、認可匠心工藝的消費理念，適配巴奴的核心主張。

打破香港火鍋格局 本地食客期待已久

業內對巴奴赴港佈局抱有極高期待，長期以來，香港中式火鍋市場多以本地化改良口味、高端海鮮火鍋為主，內地頭部品質火鍋品牌長期缺位，市場模式單一、產品創新乏力。巴奴的入局，將補齊香港中高端中式品質火鍋的市場短板，打破本地火鍋行業固化格局。

廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬分析指出，巴奴憑借成熟完善的供應鏈體系，通過標準化、精細化全鏈條管理實現提質降本增效，在品質火鍋賽道中構築起中小品牌難以複製的核心壁壘。

對於巴奴而言，香港不僅是拓展市場的首站，更是在港股上市背景下向國際投資者展示品牌實力、驗證跨區域經營能力的戰略級窗口。

巴奴等內地品牌入港，不僅為本地食客提供更多選擇，也將推動行業深度轉向品質競爭，尤其在供應鏈管理和健康理念傳播方面具有積極意義。香港市場對食材溯源、健康烹飪的關注度持續上升，巴奴「能天然不添加、能當天不隔夜」的理念與本地消費趨勢高度契合。

香港投資推廣署旅遊及款待總裁黃思敏表示，香港不僅擁有多元化的消費群體，能有效驗證產品的市場接受度，更可借助龐大的國際旅客流量推動口碑營銷，是餐飲品牌國際化的理想試驗場。在她看來，「香港人追求新奇感，新店新菜式基本都想試一試」，貼近大眾消費水平、更側重體驗的品牌將更具潛力。

廣深港高鐵跨境客流持續攀升，2025年上半年累計達1503.2萬人次，同比增長16.1%，港人北上消費已成常態。

事實上，在港人北上深圳消費熱潮中，巴奴已持續沉澱品牌認知和口碑基礎。

在小紅書、大眾點評等社交平台上，巴奴深圳門店多次被列為「港客北上必吃餐廳」。巴奴深圳羅湖萬象城、卓悅中心、萬象天地等多家門店成為港客北上必打卡餐廳，巴奴野山菌湯、井水黃豆芽等產品頻繁出現在港客的打卡分享中，有消費者形容巴奴是「可以喝湯的火鍋天花板」，「從吃第一次就愛上了」。

不少香港食客在社交媒體上表示，期待巴奴來港開店已久。「每次北上深圳都要排隊吃，現在終於不用過關就能吃到了」，亦有港客留言稱，巴奴的毛肚品質和菌湯口感在本地火鍋市場中「很難找到替代品」；更有消費者直言「凌晨不打烊」的夜宵場景對香港年輕客群極具吸引力。還有食客在社交平台上曬出打卡筆記，將巴奴火鍋稱為「深圳夜宵新地標」，並期待香港店延續這一模式。

主題式火鍋店在香港火鍋市場中占比已超三成。巴奴以毛肚為核心特色的差異化定位，有望在這一成熟的細分市場中打開新的增長空間。

SOURCE 巴奴毛肚火鍋