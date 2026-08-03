哥斯達黎加躋身全球綠地外商直接投資項目人均吸引力十強

是次排名由阿聯酋以每百萬人口 134.6 個項目領跑，卡塔爾（55.4 個）及新加坡（54.5 個）緊隨其後。盧森堡以 49.9 個排名第四，其後依次為愛爾蘭（37.3 個）、丹麥（22.7 個）、馬耳他（19.5 個）、哥斯達黎加（18.1 個）、塞浦路斯（17.3 個）及中國香港（15.0 個）。

PROCOMER 行政總裁 Laura López 表示：「哥斯達黎加再度彰顯其吸引高價值投資的實力。這些佳績充分反映投資者對我國優秀人才、法律確定性、創新能力及可持續發展承諾的高度信心。更重要的是，這些成果已轉化為切實機遇：創造更多優質就業職位、強化本地供應鏈聯繫，並帶動大都會區及周邊地區的整體發展。」

在綠地外商直接投資表現指數整體排名方面，哥斯達黎加以 6.5 分位列全球第四。這意味著該國吸引的投資項目數量是按其經濟體量預期水平的 6.5 倍。哥斯達黎加亦較上一期的 6.16 分進一步提升。

整體排名由阿聯酋以 19.21 分領跑，納米比亞（7.74 分）、盧旺達（6.99 分）及哥斯達黎加（6.50 分）分列其後。

哥斯達黎加是拉丁美洲及加勒比地區唯一躋身整體指數前 20 名的國家。薩爾瓦多以 2.25 分排名第 38 位，位居該地區第二。

哥斯達黎加同時在所有納入評估的經合組織（OECD）成員中位列首位，亦是唯一躋身全球前 15 名的 OECD 成員國。

指數評估哪些方面？

綠地外商直接投資表現指數通過比較各國在全球公佈的綠地投資項目中所佔份額與其全球 GDP 份額，衡量各國吸引外資的相對競爭力。指數數據來源包括 fDi Markets 的項目數據及國際貨幣基金組織的經濟數據。

指數得分高於 1，表示該經濟體吸引的全球綠地投資項目份額超出其經濟體量所對應的預期水平。

2026 年版本共評估 98 個於 2025 年錄得至少 10 個投資項目的國家。

fDi Markets 將綠地投資項目定義為跨境投資，旨在建立全新實體業務或擴展現有業務，並帶動就業及資本投入。資料庫不涵蓋併購交易或其他股權投資。

fDi Markets 數據主要來源於公開資料，並可能因定義差異、報告時間差異或項目細節保密等原因而適時作出修訂。

SOURCE Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)