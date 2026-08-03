跨境巴士服務邁向生活圈生態

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冠忠巴士集團有限公司

03 8月, 2026, 10:59 CST

環島中港通推會員平台拓展大灣區體驗

解鎖大灣區吃喝玩樂「超越交通」新體驗 打造一站式高品質跨境生活圈

香港2026年8月3日 /美通社/ -- 隨著粵港澳大灣區「一小時生活圈」日益成熟，兩地居民的跨境往來已由單純的「點對點交通需求」，演變成豐富多彩的跨城消費與生活體驗。作為跨境客運的領導品牌，環島中港通宣布其微信小程序會員平台正式全面升級，不再局限於提供便利的乘車服務，更以「一站式出行」為核心，整合大灣區精選消費禮遇與獨家優惠，為每位旅客的跨境之旅注入無縫、優質且充滿驚喜的附加價值！

突破傳統客運界限 從「乘車工具」邁向「高品質生活入口」

環島中港通微信小程序會員平台新升級為乘客帶來新驚喜，整合大灣區精選消費禮遇與獨家優惠
環島中港通微信小程序會員平台新升級為乘客帶來新驚喜，整合大灣區精選消費禮遇與獨家優惠

新升級的會員平台只需透過微信小程序即可一鍵免費登記。環島中港通打破傳統交通業態，深度拓展車票以外的增值服務，跨界攜手多個知名品牌 - 包括國際知名巧克力品牌 GODIVA、餐飲龍頭 美心中菜、百年餅店 恆香 以及全球性保險公司蘇黎世保險等，服務範疇全面涵蓋頂級美食、零售購物、生活服務及專屬權益。

環島中港通新升級會員平台為乘客帶來新驚喜，整合大灣區精選消費禮遇與獨家優惠

環島中港通希望，乘客從踏上旅程前的那一刻起，就能感受到會員身份帶來的額外驚喜。未來，無論是假日過關消費、商務差旅還是家庭旅遊，只要打開環島中港通小程序，即可享受到「一站式出行」的享受。

限時驚喜！開戶即送迎新獎賞 8月中免費搶「美食博覽入場券」

為慶祝會員平台正式發佈，環島中港通即日起推出驚喜迎新及消費回饋計劃！所有新註冊會員均可獲得專屬迎新禮遇與現金券；此外，平台將於 8月中旬推出期間限定「驚喜尊享」，會員可於小程序內免費領取「香港美食博覽入場券」（數量有限，領完即止），讓廣大會員搶先體驗會員身份帶來的獨家生活增值樂趣！

品牌代表：「為每一次跨境出行，賦予更多生活價值」

環島中港通表示, 現今旅客對跨境服務的要求已大幅升級，交通不再只是將乘客送達目的地，更關乎整個旅程的體驗與附加價值。我們打造這個會員平台的初衷，就是希望以交通為紐帶，為會員精選大灣區最優質的生活資源與商戶優惠。我們提供的不僅是車票，更是一個能為乘客省錢、省心、提升生活品質的增值平台。

展望未來，環島中港通將持續擴大合作夥伴版圖，引入更多涵蓋餐飲、購物、休閒娛樂及生活服務的優質品牌，不斷深化會員消費回饋與積分計劃，全力構建一體化的『大灣區高品質跨境生活圈』。

SOURCE 冠忠巴士集團有限公司

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